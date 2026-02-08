Abre SIOP la circulación del retorno provisional en la colonia Las Pintas

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), informa la apertura a la circulación del retorno provisional en el cruce de avenida Las Torres y Carretera a Chapala, en la colonia Las Pintas.

La adecuación, que originalmente correspondía a una alcantarilla pluvial, fue intervenida con señalamiento vertical y horizontal y reductores de velocidad, para mejorar de manera significativa la seguridad de las personas.

El Gobierno de Jalisco reitera la apertura de los canales institucionales de comunicación con quienes habitan y transitan la zona, así como la coordinación con el Gobierno de El Salto para avanzar en soluciones consensuadas en beneficio de la colectividad.