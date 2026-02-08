En sesión nocturna, eligen a la morenista Marisol Rodríguez como presidenta interina de Tequila

La presidenta municipal interina es militante de Morena. Antes de ser regidora trabajó como servidora de la nación, durante cinco años.

En una sesión del pleno del Ayuntamiento realizada a puerta cerrada, la regidora de Morena, Marisol Rodríguez Rivera fue elegida como presidenta municipal interina de Tequila, para suplir al alcalde detenido, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y de vínculos con la delincuencia organizada.

La votación fue seis a favor de Morena, tres abstenciones: uno de la regidora del PRI, otro de la edil del PAN y el tercero de la edil independiente. Votó en contra el regidor de MC.

La sesión extraordinaria de Ayuntamiento se realizó a las 9 de la noche y únicamente se permitió el ingreso de personas invitadas bajo lista. Los periodistas se quedaron afuera de la Presidencia mientras se desarrolló la votación.

La regidora independiente, Evelyn Castañeda, precisó que ella votó en abstención. Sin embargo, expresó que está en la mejor disposición de trabajar a favor de Tequila, “porque la gente ya está muy cansada” y se requiere recobrar la confianza entre ciudadanos y gobierno. “Le doy el beneficio de la duda”, apuntó.

Marisol Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico de Tequila. Antes de ser regidora trabajó como servidora de la nación entre 2019 y 2024. Se le vincula al mismo grupo político del alcalde detenido.

En sus primeras declaraciones y visiblemente nerviosa, la nueva presidenta manifestó estar “feliz y tranquila”. Dijo que es “totalmente independiente” de las personas ligadas a Diego Rivera y anunció que desde las 9 de la mañana de este lunes estará presente en la oficina de la Presidencia para atender a los ciudadanos.

De las primeras tareas que asumirá al llegar al cargo será la de nombrar las direcciones acéfalas de Obras Públicas y Tesorería.