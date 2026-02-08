Igualdad Animal: Argentina lidera consumo de huevo; aumentó la explotación de gallinas en jaulas

Foto: Igualdad Animal / Aitor Garmendia

La organización internacional Igualdad Animal presentó en Argentina una investigación realizada en cuatro granjas industriales de gallinas de la industria del huevo que revelan graves problemas de hacinamiento, enfermedades y prácticas contrarias a la normativa de bienestar animal.

Las imágenes fueron recabadas entre 2024 y2025 en instalaciones ubicadas en Buenos Aires, la provincia con la mayor concentración de explotación de gallinas del territorio argentino.

La publicación es revelada en un contexto en el que la industria del huevo argentina reportó el récord de consumo per cápita de huevo, que alcanzó los 398 en 2025 y, desplazando a México. En consecuencia, el país sudamericano también registró unaumento del número de gallinas explotadas, el cual fue de más de 62 millones.De ese total, el 40 % se concentra en el área rural de Buenos Aires, donde Igualdad Animal ha llevado a cabo sus investigaciones. Tan sólo en una de las granjas, más de 420 mil gallinas son explotadas.

Entre las anomalías recabadas por el equipo de investigación de la organización están:

6 gallinas en una sola jaula, lo que les impide caminar, extender sus alas y les genera un grave estrés.

Jaulas de alambre, lo que no les permite tener soporte en sus patas.

Gallinas enfermas, con pérdida de plumaje, así como con sangre e infecciones en cloacas.

Cadáveres en estado de descomposición dentro y fuera de jaulas.

Heces y desechos acumulados debajo de las jaulas con presencia de moscas.

La investigación cuenta con la fotografía del galardonado fotógrafo vasco Aitor Garmendia y la narración de Marianela Szymanowski, futbolista profesional y seleccionada nacional de Argentina. Para ver la investigación completa, da clic aquí.

México y la explotación en jaulas

En México, hay alrededor de 130 millones de gallinas explotadas en jaulas, más del doble que en Argentina. En investigaciones en territorio mexicano, Igualdad Animal ha documentado prácticas similares como el confinamiento extremo, abandono y enfermedades.

A ello se suma la investigación sobre la pelecha o muda forzada, que consiste en privar a las gallinas de agua y comida hasta por siete días para acelerar su ciclo de postura de huevos y la industria aumente sus ganancias.

“Igualdad Animal ha exhibido el uso de jaulas en la industria del huevo de Argentina, México y muchos otros países. Lo que hemos encontrado sin excepción es el sufrimiento y hacinamiento sistemático de gallinas por parte de una industria que sólo busca aumentar su beneficio económico”, dijo Dulce Ramírez, vicepresidenta para América Latina de la organización.La también activista hizo un llamado a la sociedad civil a exigir el fin de las jaulas a empresas y autoridades. “Las condiciones en que las gallinas son explotadas por la industria del huevo son dolorosas, crueles y deplorables. La tendencia global es eliminar las jaulas y ni Argentina ni ningún país de América Latina puede ir en el sentido contrario”, finalizó.