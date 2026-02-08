Instalará IMSS Jalisco macromódulo de vacunación Drive Thru en Tonalá

Con el objetivo de fortalecer la protección de la salud pública y prevenir enfermedades mediante la vacunación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco convocó a la población a acudir al Macromódulo de Vacunación Drive Thru, que se instalará este sábado 14 de febrero de 2026 en el estacionamiento de Walmart Río Nilo, en Tonalá.

La jornada se llevará a cabo en un horario de 8:00 a 16:00 horas y forma parte de las estrategias preventivas del Instituto para facilitar el acceso a las vacunas y contribuir a que la población mantenga sus esquemas completos y actualizados.

La delegada del IMSS en Jalisco, Karla Guadalupe López López, explicó que este tipo de módulos buscan ampliar la cobertura de vacunación entre personas de todas las edades.

“Esta jornada forma parte de las acciones preventivas que impulsa el Instituto para facilitar el acceso a la vacunación, especialmente en un contexto en el que es fundamental mantener esquemas completos y actualizados para proteger a la población de todas las edades”, señaló.

Detalló que el servicio será gratuito y estará disponible para toda la población, independientemente de su afiliación al IMSS. En el macromódulo se aplicarán vacunas contra sarampión, influenza, COVID-19, neumococo y tétanos.

La funcionaria indicó que el esquema Drive Thru permite a las personas recibir la vacuna sin descender de su vehículo, lo que agiliza la atención y brinda mayor comodidad y seguridad. Añadió que la ubicación del módulo fue definida por su carácter estratégico para facilitar el acceso a habitantes de la zona metropolitana.

Finalmente, la delegada hizo un llamado a la corresponsabilidad social y subrayó la importancia de la vacunación como una medida de cuidado individual y colectivo, al invitar a madres y padres de familia, personas adultas mayores y a la población en general a acudir y aprovechar esta jornada preventiva.