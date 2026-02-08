Quieren “revivir” iniciativa para dar transporte gratuito a los adultos mayores en Jalisco

La marcha rodeó la Minerva, caminó por López Mateos y llegó a Casa Jalisco. El recorrido transcurrió en calma, con el acompañamiento de la CEDHJ.

El ex diputado local del PRD, Gilberto Parra Rodríguez, hizo un llamado al Congreso de Jalisco, para que se “reviva” la iniciativa ciudadana que tuvo el respaldo de 60 mil firmas en 2016 y con ello otorgar el pase gratuito a los usuarios mayores de 60 años de edad, tal y como se aplica en el transporte público de la ciudad de México.

Parra Rodríguez subrayó que, en ese momento (hace casi diez años), la iniciativa se quedó en la “congeladora” y ni se aprobó ni se rechazó. Por ello, hoy es momento de retomarla y aprobarla en beneficio de las personas de la tercera edad, dijo Parra, quien es coordinador del Centro Jalisciense del Adulto Mayor y habló del tema durante la Marcha contra el Tarifazo.

Fueron alrededor de 400 personas convocadas por la Asamblea Popular contra el Tarifazo las que realizaron una marcha desde la glorieta Minerva a Casa Jalisco. El movimiento lo conforman 12 colectivos y asociaciones ciudadanas.

La petición central de los manifestantes es que la tarifa se mantenga en 9 pesos con 50 centavos y que no se condicione el subsidio al usuario a la obtención de la tarjeta La Única.

“¡No queremos FIFA/que baje la tarifa!;¡No al Tarifazo/No al Tarjetazo!; Va a caer/va a caer/Lemus va a caer”, fueron algunas de las consignas que expresaron los asistentes, entre quienes estaban el Colectivo de Solidaridad con Palestina, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), el colectivo Únete Huentitán, familiares de desaparecidos, el colectivo del ITESO en Solidaridad con Palestina y Proyecto Migala Jalisco.

Armando Bañuelos, integrante del Colectivo de Solidaridad con Palestina, explicó al comienzo del recorrido que la marcha era “apartidista e independiente”. Los políticos podían participar pero lo harían como ciudadanos, sin banderas y así lo hicieron las diputadas Candelaria Ochoa, de Morena, y Mariana Casillas, de Futuro, además de maestros jubilados de la CNTE y el Centro Jalisciense del Adulto Mayor, que coordina Gilberto Parra.

Al llegar a Casa Jalisco, Sabina, integrante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM), leyó parte del pronunciamiento. La casa de gobierno estaba rodeada de vallas metálicas, donde realiza una protesta con casas de campaña, Lisi Celis, una madre de familia que exige que le otorguen la custodia de sus hijos y quien es víctima de violencia vicaria.

“Lo decimos claro, en Jalisco el transporte público ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un privilegio. El tarifazo no es un error técnico, es una decisión política que castiga a quienes menos tienen y protege un modelo privado que ya fracasó. En Jalisco 33% de la población usa transporte público, somos más de 2 millones 700 mil personas las que dependemos del camión, del Macro y del Tren Ligero, para ir a trabajar, estudiar, cuidar y resistir”, subrayó.

Los convocantes cedieron el micrófono a Lisi Celis, quien cumplió 13 días en plantón frente a la puerta principal de Casa Jalisco. “Queremos que se nos escuche, nosotros como madres también no nos estén arrebatando a nuestros hijos. Yo llevo 13 días sin ser escuchada, estoy vetada por la prensa, el papá de mis hijos tiene mucho poder, me han expuesto en redes a mi, me han violentado de todo tipo y aquí estaré”, enfatizó.

“No estás sola/No estás sola”, le gritaron al unísono los manifestantes en apoyo a Lisi Celis, quien agradeció que le expresaran el respaldo a su plantón.

Al final del mitin, los organizadores anunciaron que el domingo 15 de febrero a las 4 de la tarde se instalará la Asamblea Popular contra el Tarifazo, donde se definirán las siguientes acciones de movilización a protesta, hasta que se frene el incremento de 9.50 a 14 pesos en el precio del transporte público.