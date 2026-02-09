Acusan de desaparición de personas a encargado de “anexo” en Ixtlahuacán de los Membrillos

Encargado de "anexo" fue imputado por delito grave

La Fiscalía del Estado acusó por el delito de desaparición cometida por particulares, al encargado de un centro de rehabilitación en Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde estaban internados cinco hombres que tenían reporte de desaparecidos.

Será este próximo jueves 12 de febrero, cuando se decida si Alberto Manuel “N”, queda vinculado a proceso y bajo prisión preventiva.

La Fiscalía expuso que el operativo en el “anexo” se llevó a cabo a partir de una denuncia anónima donde se informó que en el lugar estaban personas privadas de su libertad sin su consentimiento.

Ante estos señalamientos, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas implementó acciones de búsqueda para verificar la información con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el sitio se logró la localización de cinco hombres, cuatro de los cuales contaban con denuncia vigente por desaparición; el otro también era considerado como desaparecido pero no se había levantado querella formal. Además se efectuó la detención de dos masculinos: uno de ellos por contar con una orden de aprehensión por narcomenudeo y el ahora imputado, Alberto Manuel “N”, por tener a internos en contra de su voluntad.

Alberto Manuel fue enviado al penal de Puente Grande, en donde se fijó un término de 144 horas para realizar la audiencia donde se decidirá si se vincula a proceso.