Arranca en Jalisco el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid

Con el objetivo de impulsar la formación integral de niñas y niños a través del deporte y la educación en valores, inició en Jalisco el Educational Football Program, un modelo internacional desarrollado por el Gobierno del Estado, la Fundación Real Madrid y True Sports.

En su primera etapa, el programa beneficiará a 250 niñas y niños de entre 11 y 15 años, con la meta de alcanzar a 700 participantes antes de que concluya el año. La iniciativa combina la práctica del futbol con una metodología educativa de impacto social, enfocada en disciplina, trabajo en equipo y sentido comunitario.

Durante el arranque, el Gobernador Pablo Lemus Navarro subrayó que el proyecto trasciende lo deportivo, al priorizar la formación en valores y la inclusión. Anunció además la creación de un grupo especial para niñas y niños con Síndrome de Down, que iniciará con 20 participantes en el CODE Paradero.

El programa no busca detectar talento deportivo ni realizar visorias, sino fortalecer el desarrollo humano y social de la niñez jalisciense. Las y los participantes recibieron uniformes como símbolo de identidad y pertenencia, y se integrarán en entrenamientos organizados por categorías y turnos.

La estrategia cuenta con el respaldo de patrocinadores nacionales e internacionales como Granvita, Bluebay y Huevo San Juan, quienes otorgaron becas para garantizar la participación gratuita de las y los beneficiarios.

Además, el Educational Football Program se plantea como un modelo replicable en otras regiones del estado, con el propósito de que más comunidades puedan acceder a esta experiencia formativa. La expansión permitirá que niñas y niños de distintos municipios se integren a un proyecto que busca sembrar valores y fortalecer el tejido social a través del deporte.

En el inicio de actividades, se destacó también la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas para consolidar programas de impacto social. Autoridades y patrocinadores coincidieron en que el futbol, más allá de ser un deporte, se convierte en una herramienta poderosa para transmitir disciplina, respeto y solidaridad, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez jalisciense.