Entrega Quirino rehabilitación de calle en Tlajomulco; ahora alista obras contra inundaciones

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la inauguración de los trabajos realizados en la calle Valle de los Tabachines, donde se llevó a cabo una intervención integral orientada a mejorar la durabilidad, seguridad y funcionalidad de la vialidad, con énfasis en la movilidad peatonal y en la atención a grupos prioritarios como niñas, niños y personas adultas mayores.

De acuerdo con información municipal, la obra incluyó la renovación del empedrado zampeado, la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas amplias y accesibles, cruceros seguros, alumbrado público y arbolado, con el objetivo de consolidar una vialidad adecuada para el uso cotidiano de las familias y la mejora del entorno urbano.

Durante el acto inaugural, el alcalde anunció el inicio de acciones adicionales para la mitigación de inundaciones en colonias aledañas, como parte de una estrategia preventiva previa al temporal de lluvias. Para estos trabajos se contempla una inversión de 5 millones de pesos.

“Efectivamente, la inauguramos, pero arrancamos otras acciones que tienen que ver con el tema de inundaciones aquí en las colonias vecinas. Está el compromiso con el Gobierno del Estado de terminar esta avenida y nosotros seguiremos en la búsqueda de servicios y alternativas”, señaló.

Entre las acciones anunciadas se encuentran obras hidráulicas que contemplan la demolición de muros que generan afectaciones, rellenos con concreto fluido para prevenir humedades y fallas estructurales, la continuidad de la línea de alcantarillado sanitario, así como la construcción de bocas de tormenta y su conexión a la red de alejamiento pluvial, con el fin de facilitar un desalojo adecuado del agua.

El director de Obras Públicas de Tlajomulco, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que las intervenciones fueron diseñadas con criterios técnicos y preventivos, con el objetivo de reducir riesgos y proteger el patrimonio de las familias de la zona.

En el evento estuvo presente el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, Alan Solano Magaña, quien destacó la coordinación entre autoridades municipales y estatales, así como el impacto de estas obras en la zona hospitalaria y en la atención a la población usuaria.