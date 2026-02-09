Morena Jalisco convoca a manifestación contra alza al transporte público

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Erika Pérez García, reiteró el llamado a participar en la manifestación pacífica contra el incremento a la tarifa del transporte público, que se realizará el próximo 14 de febrero a las 17:00 horas. La movilización partirá del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y concluirá en la explanada de Plaza Universidad, en el Centro Histórico de Guadalajara.

En rueda de prensa, la dirigente partidista informó sobre los avances del denominado Plan Alternativo de Movilidad contra el aumento tarifario aprobado por el Gobierno estatal. Calificó el ajuste como una medida regresiva al considerar que impacta de manera directa en la economía de las personas usuarias y profundiza la desigualdad.

Pérez García señaló que, como parte de este ejercicio, se han llevado a cabo tres mesas de trabajo con especialistas en movilidad, autoridades municipales, colectivos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil. Añadió que están pendientes reuniones con integrantes del Consejo Político Estatal, así como con legisladoras y legisladores locales de la coalición.

Durante el encuentro con medios, dio a conocer los resultados de mil 200 encuestas aplicadas a personas usuarias del transporte público en puntos de alta afluencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los datos presentados, más del 75 por ciento de las personas encuestadas reportó ingresos bajos o medios, lo que, afirmó, evidencia que el uso del transporte público responde principalmente a una necesidad económica.

“Son personas que ganan menos de seis mil o hasta 10 mil pesos mensuales, esto desmiente por completo la narrativa cínica implementada por el gobierno estatal de que el tarifazo afecta poco o de manera marginal”, sostuvo.

Indicó que más del 40 por ciento de las personas usuarias realiza cuatro viajes diarios, mientras que cerca de una quinta parte efectúa cinco o más traslados al día. Añadió que, para quienes perciben menos de seis mil pesos mensuales, el aumento implica destinar entre una cuarta parte y casi un tercio de sus ingresos únicamente al pago del transporte.

La dirigente de Morena también señaló que, según los resultados de la encuesta, las personas usuarias del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara invierten en promedio más de cuatro horas diarias en traslados, lo que representa más de 108 horas al mes dedicadas únicamente a la movilidad.

Lamentó que el incremento tarifario tenga un doble impacto, al obligar a destinar más tiempo tanto en traslados como en jornadas laborales adicionales para cubrir el costo del aumento. “Cuando se cruza el tiempo perdido en traslados con las horas extra necesarias para pagar el aumento, el resultado es devastador: más de 120 horas al mes absorbidas por el sistema de movilidad”, afirmó.

Finalmente, Pérez García señaló que Morena Jalisco continuará con la elaboración de una propuesta alternativa en materia de movilidad y criticó que, mientras en otros estados dirigentes de Movimiento Ciudadano han promovido acciones legales contra incrementos menores, en Jalisco se autorizó un aumento de cinco pesos a la tarifa del transporte público.