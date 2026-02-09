Realizan en Tlajomulco asamblea ciudadana sobre inclusión y discapacidad

El Gobierno de Tlajomulco realizó la Asamblea Ciudadana “Por un Tlajo Inclusivo”, un ejercicio de diálogo abierto en el que personas con discapacidad plantearon directamente a autoridades municipales los principales retos que enfrentan para acceder a una educación inclusiva y a espacios adecuados en el municipio.

Durante el encuentro, se señaló que la inclusión no debe centrarse en la adaptación individual de las personas con discapacidad, sino en la adecuación razonable de los entornos educativos, urbanos y administrativos, a fin de garantizar condiciones de igualdad. En este contexto, se subrayó la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas, de comunicación y actitudinales tanto en escuelas como en espacios públicos.

En las mesas de trabajo se presentaron diversas propuestas, entre las que destacan la creación de equipos multidisciplinarios para implementar ajustes razonables en centros educativos; la capacitación continua en temas de inclusión y discapacidad para personal docente, directivo, administrativo y servidores públicos; así como la adecuación integral de los espacios educativos, considerando baños accesibles, señalización, movilidad y criterios de accesibilidad universal.

También se planteó la implementación de programas de reincorporación educativa para personas con discapacidad adquirida en la edad adulta; la elaboración de un Programa Municipal de Atención a Personas con Discapacidad con presupuesto asignado y enfoque transversal; la construcción de un padrón municipal que permita identificar necesidades específicas; y el diseño de protocolos para prevenir, atender y sancionar prácticas de exclusión y discriminación en el ámbito educativo.

Blanca Carolina Luna Lomelí, directora de Derechos Humanos del municipio, informó que esta asamblea forma parte de una serie de diálogos que se llevarán a cabo de manera mensual en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), en la Cabecera Municipal.

Explicó que en estos encuentros participan representantes de los distintos tipos de discapacidad: física, psicosocial, intelectual y sensorial; y se desarrollan mesas temáticas sobre Movilidad y Desarrollo Urbano, Inclusión Laboral, Educación, Derechos Humanos, Cultura y Deporte, Participación Social y Sexualidad.

Las autoridades municipales señalaron que estos ejercicios buscan generar insumos para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, orientadas a promover una educación accesible y una mayor inclusión social en el municipio.