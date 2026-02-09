En la última semana, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó la entrega de obras públicas, infraestructura deportiva y equipamiento escolar y tecnológico, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, destinada a mejorar las condiciones educativas, urbanas y comunitarias en diversas colonias de la ciudad.

Vero Delgadillo entrega obras y apoyos a escuelas y colonias por más de 35 millones de pesos (Cortesía)

Del total de los recursos, 12 millones 219 mil 926 pesos fueron canalizados a la rehabilitación de espacios deportivos y al fortalecimiento del equipamiento educativo, como parte de la estrategia municipal enfocada en impulsar el bienestar social y el desarrollo integral.

A través del programa “Escuelas con Corazón”, el Gobierno de Guadalajara benefició a cerca de mil 100 alumnas y alumnos de educación básica en 32 planteles, mediante la entrega de uniformes, útiles escolares, paquetes educativos, proyectores audiovisuales y herramientas tecnológicas para docentes, con una inversión de 1 millón 319 mil 926 pesos. La primera entrega se realizó en la Secundaria Técnica número 14, donde también se instaló una lonaria y se dotó de equipamiento deportivo.

En el rubro de infraestructura deportiva, se concluyó la rehabilitación de las canchas del Parque de los Venados, en la colonia Monumental, con una inversión de 2 millones de pesos. Asimismo, se entregó la renovación integral de la Unidad Deportiva Manuel M. Diéguez, conocida como “La Corre”, ubicada en la colonia Zona Industrial, obra que representó una inversión de 8.9 millones de pesos, provenientes del Presupuesto Participativo 2025.

De manera complementaria, en coordinación con el Gobierno del Estado y la asociación Corazón Urbano, se destinan 11.2 millones de pesos al programa “Enchulemos Jalisco”, además de 9.7 millones de pesos en acciones de mejora urbana, como iluminación, cruceros seguros y rehabilitación de banquetas, principalmente en la Unidad Habitacional Villas de San Juan, donde la inversión total supera los 20 millones de pesos.

Los trabajos registran un avance del 85 por ciento e incluyen la remodelación de fachadas, reparación de banquetas, pintura general, mantenimiento de herrería, retiro de tejas, rehabilitación de cubiertas y colocación de impermeabilizante, con el objetivo de dignificar el entorno y mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante el Sábado de Corresponsabilidad, Delgadillo informó sobre la instalación de 63 nuevos puntos de luz, que se suman a 97 luminarias existentes, alcanzando un total de 160 puntos de iluminación en pasillos, andadores y estacionamientos de la Unidad Habitacional Javier Mina, con una inversión de 2.5 millones de pesos.

Además, se anunció una inversión adicional de 500 mil pesos para la instalación de juegos infantiles y la habilitación de un espacio comunitario seguro y bien iluminado, que fortalezca la convivencia vecinal.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso con la educación, el deporte y la recuperación de espacios públicos, priorizando proyectos que impulsen el bienestar y el desarrollo social en beneficio de las familias tapatías.