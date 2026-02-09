Zapopan anuncia la tercera edición del Festival del Amor 2026

Con el propósito de fomentar una cultura del cuidado, la creatividad y la convivencia, el Gobierno de Zapopan presentó los detalles de la tercera edición del Festival del Amor 2026, un encuentro que busca sembrar semillas de atención consciente, juego y cooperación, entendiendo el amor no como ingenuidad, sino como una estrategia cultural y social.

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, destacó que este festival refleja el compromiso de Zapopan por hablar del amor desde distintas perspectivas, reconociendo el poder de la palabra, el movimiento y la expresión artística para generar transformaciones sociales. Recordó que en la edición anterior se registró la asistencia de al menos 20 mil personas en el Parque de las Niñas y los Niños.

Para este año, subrayó, el eje central será el amor como cuidado hacia las niñas y los niños, colocando a las infancias en el centro de la programación. “Hablar del amor no es ingenuidad, es una postura política. El amor es más poderoso que el miedo y abre la puerta a la imaginación”, expresó.

Gómez Rueda puntualizó que el festival no se limita al amor romántico, sino que aborda el amor en todas sus manifestaciones, especialmente en un contexto global complejo donde resulta fundamental promover la empatía, la escucha y la cooperación.

Por su parte, Daniela Fridman Montilla, fundadora de Soy Humana y Capitales del Amor, señaló que este festival nació en Zapopan y hoy busca consolidarse como una red de ciudades que trabajan conscientemente en torno al amor, a través de un modelo que integra arte, ciencia e intuición.

Explicó que el Festival del Amor se realiza de manera simultánea en distintas ciudades, ofreciendo experiencias diseñadas para fortalecer el desarrollo emocional, creativo y social, tanto de niñas y niños como de las personas adultas que los acompañan.

Las actividades se llevarán a cabo del 13 al 15 de febrero, de 17:00 a 22:00 horas, con entrada completamente gratuita. El programa incluye área de juegos, cena al aire libre, mercado holístico, presentaciones musicales en vivo y diversas experiencias interactivas, pensadas especialmente para el bienestar y desarrollo de las infancias.

Como parte de las actividades simbólicas, este año se realizará el Círculo Rosa, un ritual colectivo de gratitud y continuidad, que contará con la participación de 12 bailarines, y que busca reforzar el sentido de comunidad y conexión.

Desde su primera edición, el Festival del Amor se ha consolidado como un espacio para cultivar la amabilidad, la cooperación y la escucha, bajo la premisa de que aquello en lo que ponemos atención se multiplica, promoviendo así una convivencia más consciente y solidaria.