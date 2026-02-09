Con el propósito de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la cultura democrática entre las juventudes, el Gobierno de Zapopan llevó a cabo la instalación del Cabildo y Gabinete Juvenil 2026, en su décimo sexta edición, con la participación de 9 mil 531 estudiantes de 19 secundarias públicas del municipio.

Zapopan instala el Cabildo y Gabinete Juvenil 2026 para impulsar la participación de las juventudes (Cortesía)

Durante la sesión solemne, el presidente municipal Juan José Frangie Saade subrayó la importancia de abrir espacios reales para que las y los jóvenes expresen sus ideas, inquietudes y propuestas, destacando que su voz es fundamental en la construcción de políticas públicas.

El alcalde aseguró que este ejercicio no se trata de un acto simbólico, sino de un espacio donde las propuestas que surjan serán escuchadas, analizadas y debatidas dentro del Cabildo de Zapopan, con la finalidad de convertirlas en acciones concretas. Añadió que las juventudes representan no solo el futuro, sino el presente del municipio, al recordar que una tercera parte de la población zapopana está conformada por jóvenes.

Frangie Saade también destacó que Zapopan ha sido referente nacional en políticas públicas dirigidas a las juventudes, con programas como el primer Centro de Atención Psicológica público y gratuito, estrategias de innovación como Reto Zapopan, así como acciones orientadas al fortalecimiento familiar y la reconstrucción del tejido social.

En su intervención, el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció este ejercicio como una experiencia formativa de alto valor, al señalar que el liderazgo se construye a partir del servicio, la formación y el compromiso con la comunidad. Subrayó que este proceso contribuye al desarrollo integral del estudiantado y fortalece su conciencia social.

Por su parte, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), Claudia Alejandra Vargas Bautista, destacó la importancia de vivir la democracia desde la práctica, al considerar que este tipo de iniciativas permiten conocer, aprender y ejercer la participación política desde temprana edad, formando ciudadanía activa y responsable.

Durante el año, las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2026 trabajarán en propuestas enfocadas en la salud mental y su impacto en el desarrollo escolar, el uso de la inteligencia artificial como herramienta educativa y el papel de la familia y la comunidad en la formación integral, temas clave para el bienestar estudiantil.

El Gabinete Juvenil quedó integrado por estudiantes con los mejores promedios académicos de las secundarias públicas, seleccionados como un reconocimiento a su esfuerzo, desempeño y excelencia escolar.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zapopan refrenda su compromiso con la participación incluyente, promoviendo que las juventudes sean escuchadas, reconocidas y protagonistas en la toma de decisiones que impactan su entorno educativo y social.