Inicia entrega de Tarjetas del Bienestar en Jalisco para pensiones de mujeres y adultos mayores

La delegada de Programas para el Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 10 al 14 de febrero se lleva a cabo la entrega de la Tarjeta del Bienestar a las personas que se registraron en diciembre a la Pensión Mujeres Bienestar o a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Detalló que las y los beneficiarios recibirán un mensaje de texto SMS en el que se les indicará el día, la hora y el lugar al que deberán acudir para recoger su tarjeta. La entrega se realizará en los mismos módulos donde se efectuó el proceso de incorporación, distribuidos en los 12 municipios del estado.

La funcionaria federal recordó que en Jalisco más de 208 mil mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, programa que reconoce el trabajo y esfuerzo dedicado al cuidado de hijas e hijos. Asimismo, señaló que más de 904 mil personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, como reconocimiento a su contribución al desarrollo del país.

Indicó que, durante este operativo, se estima la entrega de 28 mil 700 tarjetas correspondientes a ambas pensiones.

En el mismo tema, Meave Ferniza adelantó que del 16 al 22 de febrero se realizará el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a quienes ya cumplieron la edad requerida para incorporarse a estos programas.

Los módulos de registro estarán abiertos de lunes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para ubicar el módulo correspondiente, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar. Las autoridades hicieron un llamado a las personas interesadas a preparar con anticipación sus documentos para agilizar el trámite.

Para realizar el registro, es necesario presentar la siguiente documentación: