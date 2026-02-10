Los priistas elegirán a la próxima dirigencia estatal, en una elección abierta a militantes

Laura Haro Ramírez actual presidenta del PRI estatal. Ella propuso ir a elecciones para tener mayor cercanía con la militancia.

El PRI Jalisco celebró la quinta sesión extraordinaria de su Consejo Político Estatal, en la que en forma unánime se aprobó que el método para la elección de la dirigencia estatal del tricolor sea mediante elección directa a la base militante.

La fecha de las votaciones internas del PRI será el domingo 13 de marzo y el periodo de la nueva dirigencia priista será de 2026 a 2030.

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, fue quien propuso la votación abierta a todos los militantes y aseguró que, pese al vaticinio de sus detractores, en Jalisco “hay PRI para rato”.

“El llamado está hecho, la mano está extendida y por eso se los digo de frente y mirándolos a los ojos: Aquí hay carácter, aquí hay determinación y aquí hay PRI para siempre. Qué viva el PRI. Qué viva Jalisco. Que viva México”, expresó en su discurso la presidenta del Comité Directivo Estatal.

Laura Haro dijo que la elección interna del PRI fortalecerá “la democracia interna y la legitimidad de la próxima dirigencia”.

La presidenta del tricolor dijo que renovación de la dirigencia estatal representa un momento clave para la vida interna del partido, para lograr cercanía con la militancia, de cara a las votaciones locales de 2027.

El registro de aspirantes a la presidencia del PRI se hará el 21 de febrero, el periodo de proselitismo será entre el 22 de febrero y el 8 de marzo y la votación se realizará el 13 de marzo.