Tlajomulco realizará campaña de matrimonios colectivos y reconocimiento de hijas e hijos

El Gobierno Municipal de Tlajomulco puso en marcha la campaña “Matrimonios Colectivos y Reconocimiento de Hijas e Hijos”, a través del Registro Civil, con el objetivo de facilitar la regularización del estado civil de las parejas y brindar certeza jurídica a niñas y niños del municipio. Durante esta jornada, ambos trámites se realizarán de forma gratuita.

De acuerdo con Gustavo Esparza Salcido, oficial en jefe del Registro Civil de Tlajomulco, la campaña correspondiente a 2026 inició el pasado 9 de febrero y concluirá el 27 de marzo, con requisitos mínimos para ambos procedimientos, a fin de ampliar la participación de las familias interesadas.

“La campaña busca regularizar la situación civil de parejas en unión libre y facilitar el reconocimiento legal de sus hijas e hijos. Como parte de esta estrategia, se garantiza que niñas y niños cuenten con los apellidos de ambos padres”, expone.

“El trámite es gratuito para parejas con al menos un hijo en común y solo requiere actas de nacimiento e INE; para reconocimientos, se solicita además el consentimiento por escrito de la madre. Invitamos a las parejas del municipio a aprovechar esta campaña y dar certeza jurídica a sus familias”, explica Esparza Salcido.

Campaña matrimonios gratuitos en Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

Las autoridades informaron que los Matrimonios Colectivos y el Reconocimiento de Hijas e Hijos se realizarán en las 14 oficialías del Registro Civil distribuidas en el municipio. Las personas interesadas pueden acudir a la oficina más cercana para recibir orientación y realizar su trámite correspondiente.

Las oficialías participantes se ubican en Tlajomulco de Zúñiga, Cajititlán, Santa Cruz de las Flores, Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista, San Agustín, San Sebastián el Grande, Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, La Alameda, Buenavista, Hacienda Santa Fe y Plaza Gavilanes, en la avenida López Mateos.

Oficialía No. 01 Tlajomulco de Zúñiga

Domicilio: Higuera 70, CAT Centro Administrativo Tlajomulco

Conmutador: Ext. 2050 y 2052

Oficialía No. 02 Cajititlán

Domicilio: Independencia #37

Teléfono directo: 31-61-77-28 | Ext. 5402

Oficialía No. 03 Santa Cruz de las Flores

Domicilio: Emilio Carranza #23

Teléfono directo: 37-96-03-29 | Ext. 5053

Oficialía No. 04 Cuexcomatitlán

Domicilio: Madero #40

Oficialía No. 05 San Miguel Cuyutlán

Domicilio: Libertad #10-B

Teléfono directo: 37-72-49-89 | Ext. 5452

Oficialía No. 06 San Juan Evangelista

Domicilio: Juárez #154

Teléfono directo: 33-33-33-09-91

Oficialía No. 07 San Agustín

Domicilio: Priv. Ramón Corona #45

Teléfono directo: 36-86-16-61 | Ext. 5103

Oficialía No. 08 San Sebastián el Grande

Domicilio: Privada Juárez s/n (Casa de la Cultura)

Ext. 5152

Oficialía No. 09 Zapote del Valle

Domicilio: Plaza Las Vírgenes, Carretera Guadalajara–Chapala km 10+001

Ext. 3361 y 3362

Oficialía No. 10 Santa Cruz del Valle

Domicilio: Morelos #9

Ext. 5251

Oficialía No. 11 La Alameda

Domicilio: Francisco Paz #114

Teléfono directo: 31-64-66-11 | Ext. 5303

Oficialía No. 12 Buenavista

Domicilio: Bocanegra #20, entre La Paz y Ramón Corona

Ext. 5501

Oficialía No. 13 Hacienda Santa Fe

Domicilio: Av. Concepción del Valle #6125

Ext. 2601

Oficialía No. 14

Domicilio: Av. López Mateos #3911, Int. L-D3 (Plaza Gavilanes)

Ext. 3978