Tlajomulco realizará campaña de matrimonios colectivos y reconocimiento de hijas e hijos

El Gobierno Municipal de Tlajomulco puso en marcha la campaña “Matrimonios Colectivos y Reconocimiento de Hijas e Hijos”, a través del Registro Civil, con el objetivo de facilitar la regularización del estado civil de las parejas y brindar certeza jurídica a niñas y niños del municipio. Durante esta jornada, ambos trámites se realizarán de forma gratuita.
De acuerdo con Gustavo Esparza Salcido, oficial en jefe del Registro Civil de Tlajomulco, la campaña correspondiente a 2026 inició el pasado 9 de febrero y concluirá el 27 de marzo, con requisitos mínimos para ambos procedimientos, a fin de ampliar la participación de las familias interesadas.
“La campaña busca regularizar la situación civil de parejas en unión libre y facilitar el reconocimiento legal de sus hijas e hijos. Como parte de esta estrategia, se garantiza que niñas y niños cuenten con los apellidos de ambos padres”, expone.
“El trámite es gratuito para parejas con al menos un hijo en común y solo requiere actas de nacimiento e INE; para reconocimientos, se solicita además el consentimiento por escrito de la madre. Invitamos a las parejas del municipio a aprovechar esta campaña y dar certeza jurídica a sus familias”, explica Esparza Salcido.
Las autoridades informaron que los Matrimonios Colectivos y el Reconocimiento de Hijas e Hijos se realizarán en las 14 oficialías del Registro Civil distribuidas en el municipio. Las personas interesadas pueden acudir a la oficina más cercana para recibir orientación y realizar su trámite correspondiente.
Las oficialías participantes se ubican en Tlajomulco de Zúñiga, Cajititlán, Santa Cruz de las Flores, Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, San Juan Evangelista, San Agustín, San Sebastián el Grande, Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, La Alameda, Buenavista, Hacienda Santa Fe y Plaza Gavilanes, en la avenida López Mateos.
- Oficialía No. 01 Tlajomulco de Zúñiga
Domicilio: Higuera 70, CAT Centro Administrativo Tlajomulco
Conmutador: Ext. 2050 y 2052
- Oficialía No. 02 Cajititlán
Domicilio: Independencia #37
Teléfono directo: 31-61-77-28 | Ext. 5402
- Oficialía No. 03 Santa Cruz de las Flores
Domicilio: Emilio Carranza #23
Teléfono directo: 37-96-03-29 | Ext. 5053
- Oficialía No. 04 Cuexcomatitlán
Domicilio: Madero #40
- Oficialía No. 05 San Miguel Cuyutlán
Domicilio: Libertad #10-B
Teléfono directo: 37-72-49-89 | Ext. 5452
- Oficialía No. 06 San Juan Evangelista
Domicilio: Juárez #154
Teléfono directo: 33-33-33-09-91
- Oficialía No. 07 San Agustín
Domicilio: Priv. Ramón Corona #45
Teléfono directo: 36-86-16-61 | Ext. 5103
- Oficialía No. 08 San Sebastián el Grande
Domicilio: Privada Juárez s/n (Casa de la Cultura)
Ext. 5152
- Oficialía No. 09 Zapote del Valle
Domicilio: Plaza Las Vírgenes, Carretera Guadalajara–Chapala km 10+001
Ext. 3361 y 3362
- Oficialía No. 10 Santa Cruz del Valle
Domicilio: Morelos #9
Ext. 5251
- Oficialía No. 11 La Alameda
Domicilio: Francisco Paz #114
Teléfono directo: 31-64-66-11 | Ext. 5303
- Oficialía No. 12 Buenavista
Domicilio: Bocanegra #20, entre La Paz y Ramón Corona
Ext. 5501
- Oficialía No. 13 Hacienda Santa Fe
Domicilio: Av. Concepción del Valle #6125
Ext. 2601
- Oficialía No. 14
Domicilio: Av. López Mateos #3911, Int. L-D3 (Plaza Gavilanes)
Ext. 3978