Tlaquepaque ofrece ludotecas gratuitas para fortalecer el desarrollo integral de la niñez

Con el propósito de fortalecer la atención integral, el aprendizaje y la recreación de la niñez, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene en operación tres ludotecas municipales que funcionan como espacios seguros, educativos y lúdicos para niñas y niños.

La subdirectora de Bibliotecas del municipio, Juana Ponce Ortega, explicó que estos espacios están diseñados para fomentar el desarrollo de habilidades, el aprendizaje significativo y la sana convivencia desde edades tempranas, a través del juego y actividades pedagógicas dirigidas.

Las ludotecas operan de manera gratuita y se ubican al interior de las bibliotecas municipales “José Vasconcelos”, en la colonia Las Huertas; “María del Refugio Pérez de la Torre”, en la delegación de Toluquilla; y “El Tapatío”, en la localidad del mismo nombre. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Ponce Ortega detalló que en estos espacios se desarrollan actividades lúdicas, se brinda apoyo en tareas escolares y se ofrecen herramientas educativas que contribuyen al fortalecimiento de valores como la responsabilidad, la empatía y la solidaridad. Añadió que las ludotecas también funcionan como puntos de encuentro seguros que favorecen el desarrollo integral de la infancia tlaquepaquense.

Asimismo, informó que las ludotecas cuentan con equipos de cómputo, disponibles para que niñas y niños realicen investigaciones o tareas académicas, siempre con el acompañamiento y orientación de personal capacitado.

Finalmente, la funcionaria destacó que estos espacios están concebidos para que las y los asistentes aprendan a través del juego, estimulando el pensamiento lógico, la creatividad, la socialización y las habilidades emocionales, contribuyendo así a una formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Para mayores informes, las ludotecas se localizan en Perón 19, colonia Las Huertas; Pino Suárez 40, colonia Toluquilla; y Gómez Farías 83, colonia El Tapatío.