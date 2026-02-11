Buscan “reconstruir” el sistema fiscalizador en el país y en los estados

Alfonso Ramírez Cuéllar, tercero de izquierda a derecha

La bancada de Morena en el Congreso federal busca “reconstruir el sistema de fiscalización en el país”, anunció el vicecoordinador parlamentario morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien estuvo en Guadalajara, para participar en la mesa de diálogo “La fiscalización en México: retos y oportunidades”.

Ramírez Cuéllar advirtió que “México no se merece” un sistema fiscalizador debilitado en los estados del país, por lo que se plantea una amplia reforma que cambie los calendarios de fiscalización para que se hagan auditorías en tiempo real y no después que se cometieron irregularidades en el ejercicio del gasto.

Agregó que el 18 de febrero se convocará al proceso para renovar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Nuestro objetivo es que los tiempos nos permitan hacer una serie de medidas preventivas, que pudiéramos fiscalizar y auditar en tiempo real, que hagamos los señalamientos que nos ayuden a garantizar correcciones y quitar deformaciones en el gasto público y al momento de la discusión de las cuentas públicas, tengamos la posibilidad de corregir muchas de las fallas que se encuentran”, indicó el legislador.

A su juicio, señaló que entre las reformas debe ponerse un ‘candado’ para que no se permita la reelección de los auditores y dijo que debe establecerse el trabajo coordinado entre la Auditoría de la Federación y las auditorías locales.

Entre los expertos que participaron en la mesa de diálogo estuvo Aimé Figueroa Neri, directora del Centro de Estudios de la Hacienda Pública de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien enumeró diversos cambios que tienen que darse para que se combata la corrupción.

“El cuarto grupo de reformas que yo sugiero y desearía que se fueran haciendo es, que sí se respete una autonomía técnica, plena, pero que también esté vigilada; vigilada en varios sentidos, en un trabajo colegiado, en la revisión acuciosa de su Plan Anual de Auditorías, en su metodología por ahí podía estar la participación de los ciudadanos”, aseveró.

La académica del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas recomendó que se revise en su totalidad el estatuto del auditor superior, tanto el federal como el de los auditores locales, y recomendó que “se robustezca el servicio civil de fiscalización” para tener personal profesionalizado y que no se le releve al cambio de titular.

Un punto que presentó Ramírez Cuéllar es que un nuevo sistema de rendición de cuentas debe estar vinculado a la revocación de mandato.

A la mesa de diálogo acudieron diputados de Morena, MC y Hagamos, además de los alcaldes y presidentas municipales de Ameca, Bolaños, Tototlán, Tapalpa, Unión de Tula, Zapotlán el Grande, Huejuquilla el Alto, San Martín de Bolaños e Ixtlahuacán del Río.

También estuvo presente Jorge Alberto Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.