El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, junto con la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, encabezaron la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Cántaros, un espacio que fue rehabilitado para reactivar actividades comunitarias y brindar atención a distintos sectores de la población.

De acuerdo con información del ayuntamiento, la rehabilitación del CDC representó una inversión superior a 2.4 millones de pesos, recursos con los que se realizaron trabajos en fachadas, muros, pisos, áreas comunes y rampas con accesibilidad universal, además de la mejora de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Durante su intervención, el alcalde destacó el uso social del espacio y el trabajo conjunto con autoridades estatales y municipales.

“Con este CDC, que será un espacio para que nuestros adultos mayores tengan alternativas, para promover la salud y generar apoyos y talleres, sin duda se contribuye de manera importante. […] Bianca y su servidor, junto con todo el equipo del DIF y de Obras Públicas, a quienes hay que reconocer, realizamos una inversión de 2.4 millones de pesos. Con esto completamos ya casi 300 obras en lo que va de la administración”, subraya Quirino.

Reabren Centro de Desarrollo Comunitario Cántaros en Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

Por su parte, la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, resaltó la coordinación interinstitucional como un elemento clave para atender a las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

“Hoy es un día muy especial porque no solo venimos a inaugurar un centro; venimos a recuperar un espacio para la comunidad, a devolverle vida, sentido y futuro a un lugar pensado para las personas”, expresa, al señalar que la rehabilitación representa una inversión en convivencia, prevención y bienestar familiar.

En el mismo acto se anunció la implementación en Tlajomulco del proyecto “Pilares”, que por primera vez llegará al municipio con una inversión de 700 mil pesos, destinado a fortalecer el CDC mediante talleres, capacitaciones y equipamiento para las familias de la zona.

Se dio inicio al programa “Creciendo con Derechos”, enfocado en la prevención y atención de la niñez trabajadora. Este proyecto contará con una inversión de 200 mil pesos y atenderá a niñas y niños de entre 6 y 12 años, con acciones orientadas a la protección de sus derechos y la reinserción escolar.

Finalmente, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y la coordinación entre instituciones. Con la reapertura del CDC Cántaros, el municipio incorpora un espacio destinado a la atención social, la convivencia y el desarrollo comunitario en esta zona de Tlajomulco.