Declaran culpables y dictan sentencia a ladrones de vehículos; usaron navajas para cometer los atracos

Un par de hombres que en hechos que no tienen relación, robaron con violencia una Volkswagen combi y una motocicleta, fueron declarados culpables por jueces, luego de que se realizarán los juicios correspondientes con base en las pruebas y acusaciones aportadas por la Fiscalía del Estado.

Una de las condenas fue dictada en contra Édgar Misael “N”, quien quedó sentenciado a una pena de siete años, dos meses y 12 días de prisión, además de que debe pagar una multa de 4 mil 979 pesos con 52 centavos y, aparte, 6 mil pesos por reparación del daño en favor de la víctima.

Sentenciado por robo de una combi

Los hechos por los que se le declaró culpable ocurrieron la madrugada del 27 de diciembre de 2023, cuando la víctima se disponía a descender de su camioneta Combi, modelo 1979, color blanco, que acaba de dejar estacionada en la Colonia 5 de Mayo, en Guadalara.

En esos momentos, se le aproximó Édgar Misael “N” y lo amenazó con una navaja “tipo mariposa”, la cual le puso en el abdomen para obligarlo a entregar las llaves del vehículo; enseguida, el ladrón huyó a bordo de la unidad robada.

La otra sentencia condenatoria fue dirigida en contra Julio de Jesús “N”, al ser hallado responsable del delito de robo calificado.

Julio de Jesús “N” deberá cumplir siete años, dos meses y 12 días de prisión y cubrir una multa de 4 mil 618 pesos con 56 centavos, así como una reparación del daño a la víctima por 8 mil pesos.

Sentenciado por robo de una motocicleta

Los datos de prueba en su contra acreditaron que el 21 de diciembre de 2022, alrededor de las 22:30 horas, un hombre se acercaba a su motocicleta, de 400 centímetros cúbicos, color negro, con placas del Estado Colima, que se hallaba estacionada en la plaza comercial situada en el bulevar Marcelino García Barragán, en Guadalajara, cuando fue sorprendido por Julio de Jesús “N” y tres sujetos más.

“El sentenciado portaba una navaja tipo pluma de seis centímetros, la cual dirigió hacia el pecho del ofendido mientras exigía las llaves del vehículo. Aunque la víctima logró retirarse del sitio, el acusado y sus acompañantes intentaron forzar el candado del manubrio para apoderarse de la motocicleta”, señaló la Fiscalía.

Posteriormente, con ayuda de otro individuo que conducía una motocicleta Bajaj Pulsar, remolcaron la moto robada y se la llevaron del lugar.

Sin embargo, minutos después policías municipales detuvieron a Julio de Jesús “N” en la Colonia Atlas.

Ambos ladrones se encuentra en el penal de Puente Grande, cumpliendo con sus condenas, las cuales comenzaron a contar el día de su captura.