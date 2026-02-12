Entrega Quirino pantallas y mobiliario a escuelas primarias del municipio

En el marco de la coordinación entre el Gobierno de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez acompañó a la Secretaría de Educación del Estado en la entrega de 150 pantallas Smart TV destinadas a 15 escuelas primarias del municipio.

El acto se llevó a cabo en la escuela primaria Eleno García Ramos, donde se informó que la entrega forma parte de un esfuerzo encabezado por la Secretaría de Educación Jalisco, a través de la Delegación Regional de Servicios Educativos (DRSE) 402, con la participación de personal docente, administrativo y madres y padres de familia.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la educación pública y reiteró el compromiso del municipio de acompañar las acciones educativas.

“Yo solo vengo a decirles que no vamos a aflojar el paso, que vamos a buscar todo lo que esté a nuestro alcance para que la educación siga siendo el principal elemento que nos motive a construir un mejor futuro, una mejor ciudad y un mejor país. […] Todos hacemos equipo en torno a la educación y ese es el pacto que quiero que sigamos fortaleciendo juntos”, señaló.

Indicó que las pantallas serán utilizadas como una herramienta pedagógica para reforzar los procesos de enseñanza, y adelantó que los planteles también contarán con nuevo mobiliario.

“Hoy se entregan estas pantallas; ya habrá televisiones en todos sus salones, pero no para ver caricaturas. […] sobre todo serán una herramienta para adquirir mejores conocimientos. También contarán con butacas nuevas”, subrayó.

Se informó que el equipamiento fue gestionado por las y los directores de las escuelas mediante solicitudes formales ante la autoridad educativa estatal, lo que permitió canalizar los apoyos a los planteles beneficiados.

Las pantallas permitirán a las y los docentes incorporar recursos audiovisuales y contenidos digitales a sus clases, con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, el titular de la Delegación Regional de Servicios Educativos 402, Luis Antonio Gómez, reconoció la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el respaldo a las comunidades escolares.

“Sigamos trabajando juntos. Agradezco a nuestro gobernador Pablo Lemus, un gobernador que impulsa modelos de gestión y la transición de aulas tradicionales hacia entornos tecnológicos”, expresó, al tiempo que reconoció la labor del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Tlajomulco reiteró que continuará apoyando en la gestión, logística y mantenimiento de los planteles educativos y sus entornos, al considerar la educación como una responsabilidad compartida entre autoridades y comunidad.