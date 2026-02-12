Finanzas para todos: ¿Por qué caen los mercados?

En estos días hemos visto cómo los mercados han caído en picada y muchas posiciones han sido ya liquidadas. Esta semana, con Bitcoin cayendo con violencia, con altcoins perdiendo suelo sin que nadie se sorprenda y con las acciones castigando cualquier valuación, lo fácil es decir “se rompió todo”. Sin embargo, lo que parece estar pasando es, en todo caso, algo normal: el mercado está midiendo cuánto aguanta el sistema cuando se le retira un poco de liquidez.

Lo delicado de estas correcciones es que casi siempre se leen como un evento, cuando muchas veces son pistas. El problema no es que baje Bitcoin, sino que baja junto con lo que antes se compraba por inercia, mientras el oro vuelve a sentirse cómodo. Eso no significa que el oro “tenga razón”, “que debas comprar todo lo que puedas” y que la tecnología “esté equivocada”, sino que el capital está reordenando su noción de riesgo.

Por eso conviene analizar cosas que no se ven en un simple gráfico. En días así, el nervio del mercado está en el balance. En las últimas semanas hubo un movimiento importante administrativo, pero se siente un poco más algo financiero: la cuenta del Tesoro en la Reserva Federal aumentó con fuerza en un tramo corto y ese aumento, por definición, absorbe reservas del sistema bancario. Entre la semana del 14 al 21 de enero, el saldo del Tesoro en la Fed subió alrededor de 90 mil millones de dólares, mientras las reservas bancarias cayeron cerca de 95 mil millones. La semana siguiente, del 21 al 28, el Tesoro volvió a subir en torno a 54 mil millones y las reservas volvieron a bajar en una magnitud similar. En conjunto, es el tipo de drenaje que no necesita ser “crisis” para sentirse como tal. No porque el dinero desaparezca, sino porque cambia de bolsillo, y ese cambio altera el mercado.

A partir de ahí se entiende una parte muy importante del movimiento reciente. Cuando se retira liquidez, las instituciones se vuelven menos tolerantes, y esa menor tolerancia pega primero donde el apalancamiento era más fácil de encender. En cripto eso se nota con una claridad gigante, porque el precio no cae sólo por las ventas “reales”; también cae por cómo se reacomodan futuros, opciones, márgenes y liquidaciones. El mercado puede parecer en crisis, pero si ponemos atención en los datos, nos damos cuenta de que es algo más mecánico. Y en una corrección mecánica, por fuera todo puede parecer pánico, aunque por dentro lo que manda sea el ajuste de posiciones y la búsqueda de mejores niveles.

Ahora bien, una cosa es tensión y otra cosa es daño estructural. Que haya un drenaje fuerte de reservas no significa automáticamente que el mercado monetario esté roto. De hecho, cuando uno mira la foto más amplia de esa misma ventana, podemos observar algo un poco incómodo: después del 28 de enero, la cuenta del Tesoro bajó y las reservas recuperaron parte del terreno. No es una absolución, pero sí es una pista de que el episodio puede ser más parecido a una presión puntual que a una fractura permanente.

En ese contexto, la caída general se entiende mejor como una reducción de tolerancia, no como un juicio final. El mercado, cuando se siente cómodo, financia futuro con la serenidad de quien cree que el costo del dinero será razonable y que las reglas no van a moverse demasiado. Cuando esa serenidad se apaga, incluso sin que exista una recesión declarada, el capital empieza a pedir pruebas. Y pedir pruebas se traduce en exigir liquidez, en vender lo caro, en premiar lo neutral y en volver más selectiva la narrativa de “reserva de valor”, incluso dentro de cripto.

Aquí es donde conviene ser objetivos. Que hoy existan instituciones en el ecosistema, que haya productos regulados y que ciertas altcoins tengan historias más maduras que en 2017 no elimina el ciclo, sólo cambia la forma en la que el ciclo se expresa. En un mercado que se institucionaliza, las correcciones pueden volverse menos románticas y más parecidas a las de cualquier otro activo de riesgo: se apalanca más fácil, se vende más rápido y se discute más el flujo. Eso hace al mercado más normal, que a veces es lo más duro de aceptar cuando uno venía por la épica.

El “¿y si…?” importante no es “¿y si esto se va a cero?”, porque esa pregunta suele ser más emocional que útil. El “¿y si…?” más realista es otro: ¿y si esta corrección no fuera un accidente, sino una reeducación? ¿Y si el mercado estuviera entrando a un régimen donde la liquidez manda durante más tiempo, donde los rebotes existen pero cuestan más y donde el financiamiento fácil deja de ser el suelo invisible que sostenía a todos? En ese mundo, muchas caídas no se ven como crash, se ven como algo más rutinario. Y lo que cambia no es sólo el precio.

TE RECOMENDAMOS Finanzas para todos: La locura por Groenlandia

La reacción de los actores clave también deja pistas con más relevancia que el ruido minorista. Los grandes gestores no necesitan pánico para actuar; les basta con reducir exposición cuando perciben que el costo del dinero, el tono político o la previsibilidad regulatoria se vuelven más discutibles. Las plataformas y los derivados amplifican la velocidad y vuelven más sensible cualquier quiebre de nivel, aunque el fundamento sea básicamente el mismo de siempre. Y las autoridades, incluso cuando tienen herramientas, rara vez pueden ofrecer lo único que el mercado compra en días así: certeza sobre el marco de reglas. Por eso el mensaje que se filtra es que el mercado quiere condiciones, no discursos.

En conclusión, puede ser un retroceso temporal, puede ser una limpieza y puede ser también una transición hacia un mercado más exigente. En cualquier caso, lo importante no es cuántos puntos cayó Bitcoin esta semana, sino qué nos está diciendo sobre la época: que la liquidez, cuando se mueve, mueve todo, y que la confianza, cuando se encarece, cambia la forma en la que el mundo decide qué vale y qué sólo prometía valer.