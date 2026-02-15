Refuerzan operativos contra máquinas tragamonedas en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco intensificó los operativos dirigidos a detectar y retiran máquinas tragamonedas que operan en establecimientos del municipio, mediante acciones coordinadas con dependencias de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la autoridad municipal, estas intervenciones buscan proteger la economía de las familias, prevenir conductas adictivas y evitar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a prácticas relacionadas con la ludopatía. También se informó que las acciones pretenden inhibir posibles actividades vinculadas al financiamiento de grupos delictivos.

La administración municipal recordó que la instalación y operación de este tipo de dispositivos está prohibida por el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios de Tlajomulco, en concordancia con la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Tlajomulco activa operativo contra maquinas tragamonedas 1 (Cortesía)

En lo que va de la actual administración, se han asegurado cerca de 200 máquinas tragamonedas; de ese total, 173 fueron destruidas conforme a los procedimientos legales correspondientes, incluyendo su disposición final como residuos electrónicos.

El comisario de Tlajomulco, Eduardo Alonso Silva Ibarra, señaló que “en Tlajomulco tenemos una campaña permanente para retirar máquinas tragamonedas de apuesta, toda vez que esto fomenta la ludopatía; lo hacemos con el propósito de prevenir esta problemática en niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, informó que durante esta semana se realizaron recorridos de verificación en la cabecera municipal, donde fueron asegurados 16 aparatos que operaban en distintos comercios. Las acciones se llevaron a cabo en colonias como Tlajomulco Centro, Hacienda de los Eucaliptos, Valle de Tlajomulco y La Noria.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno Municipal, dependencias que mantienen supervisiones permanentes para vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente.