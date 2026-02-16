90% de vecinos reportan conflictos cuando se convoca a asambleas

La presentación de la iniciativa se realizó en el Congreso. Acudieron funcionarios del Instituto de la Vivienda, del Instituto de Justicia Alternativa y del Colegio de Notarios.

Vivir en un coto, en un edificio de departamentos o en un fraccionamiento es complicado. Baste saber que 90% de los vecinos reportan conflictos por la celebración de asambleas en primera y segunda convocatoria.

Ante esta realidad, la diputada de MC, Adriana Medina Ortiz, quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia, presentó en el Congreso una reforma integral al Código Civil y leyes complementarias, con la idea de transformar la realidad de miles de familias que habitan bajo el régimen de propiedad en condominio.

La legisladora construyó la reforma en un año de trabajo con consultas y asambleas realizadas en 16 colonias y fraccionamientos de Zapopan y Tlajomulco, en las que se dialogó con más de mil colonos.

“El 80% de las personas participantes a los foros mostraron desconocimiento respecto la condición jurídica que tiene su vivienda, su coto o su fraccionamiento, así como sobre la figura del régimen condominal. Los principales motivos es que fueron inadecuadamente asesorados cuando adquirieron la vivienda o no se les dio acceso a todos los documentos del condominio”, precisó.

En los recorridos que hizo la legisladora señaló que se encontraron condominios que no fueron entregados con certificados de habitabilidad, presentaron adeudos en servicios o continúan siendo administrados por el desarrollador inmobiliario.

Por ello, se propone, ampliar definiciones e incluir nuevas figuras como el condominio de interés social, condominio campestre y la mediación comunitaria.

“El 65% de los condominios presentan conflictos para el pago de cuotas y al menos el 50% tienen problemas de morosidad. Los principales motivos son la falta de sanciones por morosidad, complicaciones en ejecución de cuotas, prescripción de cuotas, falta de convenios de pago o quitas parciales, falta de respaldo desde la ley para exigir su cobro”, dijo.

A la presentación, acudió el director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA); Guillermo Zepeda Lecuona, pues se pretende reformar la Ley de Justicia Alternativa e incluir la mediación comunitaria.

Entre las propuestas que establece la reforma presentada está la regulación específica para la tenencia de mascotas y un procedimiento para la imposición de sanciones y cobro de cuotas.