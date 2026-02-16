Por parte de MC, el diálogo en el Congreso se mantiene abierto

Días felices.

Tras de que en la sesión más reciente del pleno del Congreso, la bancada de Morena rompió el diálogo y los acuerdos con MC, ante la ‘belicosidad verbal’ de sus diputadas contra el legislador del PT, Leonardo Almaguer, por la difusión de sus antecedentes penales y por la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, el coordinador de la bancada naranja, José Luis Tostado Bastidas, aseguró que los legisladores de su partido se mantienen abiertos al diálogo.

Tostado Bastidas afirmó que las diferencias que afloraron desde la sesión del pleno y los días previos, son “naturales” en debates acalorados ocurridos en la tribuna legislativa.

“Yo estoy seguro que está la voluntad y el ánimo de todos los grupos parlamentarios de generar acuerdos para resolver nuestro trabajo. El debate en el legislativo, siempre tiene la dinámica del momento, del calor de las expresiones, pero estamos en la voluntad de construir y desde Movimiento Ciudadano tenemos toda la disposición para hacerlo. Nosotros no retiramos ni voluntad ni compromiso para resolver los temas que nos corresponden”, aseguró, en entrevista realizada en el Congreso local.

En la sesión del pleno legislativo, efectuada el viernes 13 de febrero, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, anunció el fin de toda “cortesía política” hacia MC, al considerar que los naranjas incurrieron en una “partidización al extremo”, en el caso del presidente municipal de Tequila, ya que no asumieron su responsabilidad en municipios cooptados por el crimen, como el caso de Teuchitlán, cuyo alcalde fue detenido en 2025.