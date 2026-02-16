Pronósticos encontrados entre Salud Federal y Salud Jalisco por sarampión durante Mundial 2026

El Estadio Akron, casa de Chivas

La Secretaría de Salud federal se muestra optimista en cuanto al comportamiento del sarampión en Jalisco; sin embargo, no se atreve a pronosticar que la enfermedad pueda estar totalmente bajo control durante el Mundial de Futbol 2026, a disputarse el próximo mes de junio y en el que la Zona Metropolitana de Guadalajara será sede de cuatro partidos.

“Creemos que puede haber una buena posibilidad de que si bien el brote en Jalisco no esté totalmente controlado para el mundial, sí tengamos una tasa de incidencia mucho, mucho menor y una cobertura de protección, que es lo más importante, más alta que la que tenemos hoy”, declaró en entrevista radiofónica Eduardo Clark, subsecretario de Salud del Gobierno de México.

El funcionario informó que en Jalisco se han aplicado casi 2 millones de dosis contra la enfermedad pero se debe reforzar que se sigan aplicando.

Expuso que la población que debe vacunarse es la comprendida entre los seis meses y los 13 años de edad, particularmente aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación o no se hayan puesto ninguna dosis.

Dijo que el siguiente segmento poblacional que debe recibir la inmunización es el de los 13 a los 49 años de edad que no hayan completado su esquema o que no haya recibido ni una sola dosis.

Aseguró que en estos momentos, el sector salud mexicano tiene disponibles 28 millones de dosis a nivel nacional.

El funcionario federal no quiso dar un pronóstico sobre el tiempo que puede durar en controlarse al 100 por ciento la enfermedad en Jalisco y sólo recordó que cuando se vivió la pandemia en Chihuahua, se tardó alrededor de siete meses en erradicarla.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR AGLOMERACIÓN EN PUNTOS DE VACUNACIÓN

Eduardo Clark pidió que sólo acudan a vacunarse las personas susceptibles a contraer la enfermedad, esto con el fin de no saturar los puntos en donde se aplica el biológico y recalcó que si una persona tiene ya dos dosis, no es necesario que se presente a recibir la vacuna, igual que si la persona tiene más de 49 años.

Dijo que hay cobertura en diferentes centros de vacunación pero algunos son más públicos o conocidos y concentran más gente, por lo que recomendó informarse y consultar el sitio https://dondemevacuno.salud.gob.mx a fin de no saturar ciertos centros en donde se aplica la inmunización.

Independientemente de lo anterior, aseguró que se está buscando reforzar la logística en los macrocentros de vacunación.

QUE SÍ SE PUEDE

Por su parte, el secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, pronosticó que los contagios por sarampión sí estarán controlados al cien por ciento antes del Mundial.

El funcionario estatal aseguró que “mucho antes del inicio de esta justa deportiva de FIFA 2026, vamos a tener un control epidemiológico suficiente para brindarle seguridad tanto a los visitantes como a la propia población del estado de Jalisco”.

Coincidió con que Jalisco ya ha alcanzado la aplicación de dos millones de dosis de la vacuna contra el sarampión.

NÚMEROS DE LA ENFERMEDAD

En la actualidad, Jalisco es considerado el estado número uno en contagios por la susodicha enfermedad.

Al corte de la semana pasada, estaban registrados mil 765 casos confirmados y 3 mil 741 casos probables.

Se han aplicado ya dos millones de vacunas.

Jalisco solicitó al Gobierno federal 400 mil dosis adicionales para continuar con la campaña de inmunización.