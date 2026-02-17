Guadalajara será sede del Primer Simposio de Derecho Colaborativo 2026

Guadalajara será sede del 1º Simposio de Derecho Colaborativo 2026, un encuentro internacional que combinará actividades virtuales los días 26 y 28 de febrero, así como sesiones presenciales el 6 y 7 de marzo en el Auditorio Ciudad Judicial. El programa contempla talleres y ponencias con valor curricular de 20 horas y la participación de especialistas provenientes de Argentina, España, Brasil, Estados Unidos y México.

El encuentro busca posicionar en la agenda jurídica los mecanismos alternativos de solución de controversias, en particular la negociación colaborativa, figura reconocida en la legislación mexicana desde enero de 2024. Este modelo plantea procesos voluntarios y confidenciales, asistidos por abogados certificados, en los que las partes construyen acuerdos legales sin recurrir a litigios, lo que reduce el desgaste económico y emocional frente a los procedimientos judiciales tradicionales.

La programación iniciará con conferencias magistrales en formato virtual a cargo de referentes internacionales en la materia, mientras que las actividades presenciales incluirán talleres especializados y mesas de análisis práctico dirigidas a abogados, facilitadores y operadores jurídicos. Entre los ponentes confirmados destacan Guillermo Zepeda Lecuona, Robert Arthur, Juan Pablo Neve, Silvina Laura Dubini, Cecilia Valeros, Inmaculada Campos, Cristiane Martins y Rodolfo Guerrero Martínez, entre otros especialistas.

El simposio contará con la participación de representantes de organizaciones internacionales como International Academy of Collaborative Professionals, el Instituto Brasileño de Prácticas Colaborativas y la Red Europea de Prácticas Colaborativas, así como agrupaciones mexicanas dedicadas a impulsar estos mecanismos.

Los organizadores señalan que el foro busca consolidar una cultura jurídica menos adversarial y orientada a la construcción conjunta de soluciones, además de fortalecer la formación de abogados con certificación específica en negociación colaborativa.

DATOS

• Actividades virtuales: 26 y 28 de febrero

• Sesiones presenciales: 6 y 7 de marzo

• Sede presencial: Auditorio Ciudad Judicial, Guadalajara

• Informes e inscripciones: https://primeraescuelademediacionjalisco.com/

• Correo electrónico: escuelademediacionalessioli@gmail.com

• Teléfonos: 375 760 8248 y 33 29 25 12 54