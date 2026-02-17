Industriales le piden al Congreso “cerrarle la puerta” al crimen organizado

Antonio Lancaster Jones, líder de Industriales Jalisco. Pide a diputados un espacio para realizar un Parlamento Abierto.

Tras el caso del alcalde y el ayuntamiento de Tequila, donde se acreditó un gobierno municipal extorsionador, la agrupación Industriales Jalisco aseguró que hay por lo menos otros cinco ayuntamientos en Jalisco, donde las autoridades practican “la extorsión institucional”.

El líder empresarial, Antonio Lancaster Jones, dijo que hay alcaldes o autoridades municipales que piden que se les done una ambulancia o que se deposite dinero a una cuenta bancaria, a cambio de dar una licencia para abrir una fábrica o un centro de distribución.

Esos casos ya los denunciaron ante la Fiscalía Estatal, a pesar de que las víctimas sienten miedo de interponer esas querellas.

Antonio Lancaster acudió al Congreso local para pedir que se reformen las leyes para exigir mayores requisitos para ser candidato a un cargo público y para darle más atribuciones a la Fiscalía Anticorrupción.

“La extorsión es el mayor de los cánceres que hay en México, pero la principal extorsión es institucional. Hoy lo vivimos en Tequila y no podemos dejar de pasar esto, la extorsión institucional ‘disfrazada’ de cobros, disfrazada de multas, disfrazada de miles de cosas, de regalos de ambulancias. No puede seguir permitiéndose y hoy venimos a exigir que a la Fiscalía Anticorrupción le den el poder para que de facto pueda de oficio abrir las denuncias. ¿Por qué? porque si hay un miedo a denunciar por parte del sector empresarial, de parte la sociedad, porque esto no está fácil”, aseveró.

Los ciudadanos y los empresarios necesitan que la nueva Fiscalía Anticorrupción que recién estrenó a un nuevo titular, Eduardo Cipriano Manzanilla, actué de oficio, cuando, por ejemplo, una noticia en la que se habla de una denuncia sobre actos de corrupción.

El dirigente de Industriales Jalisco relató cómo funcionarios municipales los “extorsionan oficialmente”.

“Como es posible que vayamos a sacar una licencia para poner una fábrica o una licencia para poner un centro de distribución y te digan ‘te doy la licencia, pero regálame una ambulancia, también dame, sino deposítame a esta cuenta. A final de cuentas, hoy, es un estudio de la OCDE, 30% de la productividad se ve afectada por la corrupción, sobre todo, por la extorsión”, precisó.

El diputado del PAN, Julio Hurtado, presidente del Congreso, recibió las propuestas de reforma que llevaron los industriales y les ofreció realizar una sesión de Parlamento Abierto, para detallar los cambios legales que le cierren la puerta al crimen organizado.

“Desde el PAN creemos que el tema de Tequila no es un caso aislado, es la evidencia y la expresión más grotesca de lo que viene sucediendo en las estructuras de gobierno municipal y, sin embargo, no es reciente tampoco la denuncia. Lo venimos denunciando desde hace años. Hoy que está en el contexto del debate público una reforma electoral, el PAN ha propuesto un tema principal como premisa: que el partido o político que se demuestre que fue financiado con recursos públicos, que se le quite el registro”, dijo.

Los cinco casos de ayuntamientos que citó el líder empresarial que extorsionan, se ubican fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, evitó mencionar cuáles son esos municipios.