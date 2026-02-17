Presentan denuncia por discriminación, en contra del director del Registro Civil número 1 de Guadalajara

La pareja quiere registrar a su bebé. Denuncian que son víctimas de discriminación.

Por discriminar a una pareja de mamás lesbianas que querían registrar a su bebé de seis días de nacido en Guadalajara, la pareja presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

La querella presentada la noche de este lunes ante la Fiscalía Anticorrupción es en contra del director del Registro Civil número 1 del Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Espinoza Sauza, cuyas oficinas están situadas en el tercer piso del mercado Corona.

Ana Cecilia Orozco representante de la Red de Madres Lesbianas en México, relató que este lunes las madres de familia, llegaron al Registro Civil número 1, a las 12.30 horas a registrar a su hija.

Una mujer les pidió sus datos, les preguntó si estaban casadas. Ellas respondieron que sí, y les pidió llenar un formato. Mientras escribían en el papel la empleada municipal les dijo que “por el momento” no podían registrar a la bebé, sin explicación.

El director del Registro Civil número 1, Alberto Espinoza Sauza, fue quien les indicó que “no se podía realizar el registro, que había un convenio y un ordenamiento del gobierno de Jalisco y que no se podía realizar el registro en caso de una co-maternidad y en los casos de infancias trans”.

Ante este acto de discriminación, las mamás decidieron ir a la Fiscalía a denunciar al servidor público.

Ana Cecilia Orozco, quien acompañó a las mujeres a la presentación de la denuncia, explicó lo siguiente:

“Al recibirlas, les dijeron que sí les iban a realizar el trámite como a cualquier pareja heterosexual, como a cualquiera familia, pero al momento de pedirles los documentos, les dijeron que este trámite para familias lesbomaternales y comaternales, estaba siendo retenido por órdenes del estado de Jalisco: El registro les fue negado por el director del Registrio Civil, de nombre Alberto Espinoza Sauza”, señaló.

Ana Cecilia Orozco explicó que existe un acuerdo del gobierno de Jalisco y un acuerdo aprobado por el Congreso de Jalisco, en el que se hace un llamado a los 125 ayuntamientos a que registren y reconozcan los casos de co-maternidad, en atención al “interés superior de la niñez”.

Al negarles el registro de la bebé recién nacida, “se viola el derecho a la identidad que tienen las infancias”, dijo Ana Cecilia Orozco.

“Se está atentando contra la dignidad humana, el interés superior del menor y se está violentando el derecho a la identidad de esta infancia. Por nuestra parte, nos presentamos a la Fiscalía Anticorrupción a interponer la denuncia, por el delito de discriminación y por atentar contra la digidad humana. Esperando que sean las autoridades corespondientes quienes tomen cartas en el asunto y asuman las consecuencias legales para los servidores públicos que están violentando el interés superior del menor por actos de discriminación a orientación sexual”, precisó.

Este caso representa un cambio en la actuación del Registro Civil de Guadalajara, donde ya se han registrado a bebés de co-maternidad.

La pareja de mamás acudió luego a presentar la queja ante la CEDHJ.