Reconoce Mesa de Paz del Gobierno Federal reducción de delitos, homicidios y desapariciones en Guadalajara

Autoridades federales y estatales reconocieron avances en materia de seguridad en Guadalajara, particularmente en la reducción de homicidios dolosos, la disminución en la incidencia de desaparición de personas y la judicialización efectiva de casos de feminicidio.

Mesa de Paz Región Guadalajara

Durante la Mesa de Paz Región Guadalajara, encabezada por la presidenta municipal Vero Delgadillo, se destacó la coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno como un factor clave para estos resultados.

En la sesión se informó que la ciudad registró una reducción del 60 por ciento en homicidios durante febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado de acciones conjuntas de inteligencia, operativos y estrategias de prevención. Asimismo, autoridades señalaron que los casos de desaparición de personas muestran una tendencia sostenida a la baja respecto a los picos registrados entre 2017 y 2019, derivado del trabajo permanente de búsqueda y localización, así como del fortalecimiento de la atención a víctimas y familiares.

La alcaldesa reiteró que la estrategia de seguridad municipal trasciende el ámbito policial y se enfoca también en la prevención social, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido comunitario. En este sentido, subrayó que la construcción de entornos seguros implica la participación conjunta de autoridades y ciudadanía, al señalar que la seguridad debe promover dinámicas sociales positivas mediante infraestructura pública, programas sociales focalizados y coordinación institucional.

Los integrantes de la Mesa de Paz reconocieron el liderazgo del gobierno municipal al impulsar una visión integral que incorpora políticas sociales, culturales y comunitarias como parte de la estrategia de seguridad, especialmente en beneficio de niñas, niños y jóvenes. También resaltaron que la activación de espacios públicos y los programas culturales contribuyen a la convivencia pacífica y refuerzan las acciones institucionales con un enfoque preventivo.

Autoridades estatales informaron además que los casos de feminicidio registrados en la ciudad han sido judicializados, lo que refleja una respuesta institucional coordinada para combatir la violencia contra las mujeres y fortalecer los mecanismos de protección.

En la reunión participaron representantes de dependencias de seguridad federales, estatales y municipales, entre ellas laGuardia Nacional, quienes refrendaron el compromiso de mantener la colaboración para consolidar a la ciudad como referente en la construcción de paz y justicia.