Gobierno de Jalisco reporta levantamiento del Código Rojo

El gobernador Pablo Lemus flanqueado por el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández

Al mediodía de este martes 24 de febrero, el Gobierno de Jalisco anunció que quedaba sin efecto la estrategia de seguridad denominada Código Rojo, bajo la cual había permanecido el estado luego de la operación del Ejército Mexicano y fuerzas federales desplegada en Tapalpa el pasado domingo, cuando fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

“Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco. Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse”, indicó Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado..

Agregó que también se acordó mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para que siga la presencia policiaca en todo el estado, en especial en las carreteras federales y estatales.

“Quiero reconocer la colaboración de la sociedad, trabajadores, empresas, transportistas, prestadores de servicios, por el apoyo para retomar las actividades”, enfatizó Lemus.