Invita Cultura Jalisco a disfrutar de muestras tradicionales y experiencias interactivas en sus museos

La Secretaría de Cultura de Jalisco invita a la ciudadanía a recorrer los espacios de la red de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG) como una alternativa de esparcimiento y acercamiento al patrimonio cultural, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior del estado.
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la mayoría de los recintos permanecerán abiertos con horarios especiales, ofreciendo exposiciones temporales, muestras tradicionales y experiencias interactivas. Se prevén suspensiones temporales en algunos espacios del interior y cierres programados principalmente el viernes 3 de abril.
Recintos en Guadalajara
- Ex Convento del Carmen (Av. Juárez #612): martes a sábado de 11:00 a 17:00 h, domingo de 11:00 a 14:00 h. Exhibe Para no olvidar de Espe Pons, Recuperar lo sagrado femenino de Noris Binet y Raíces y Alas, muestra colectiva con 35 artistas impulsada por la SISEMH.
- Museo Palacio de Gobierno (Av. Corona #31): martes a sábado de 10:00 a 17:00 h, domingo de 10:00 a 14:00 h.
- Museo de las Artes Populares (San Felipe #211): mismo horario, con el tradicional Altar de Dolores del 26 de marzo al 12 de abril.
- Galería Juan Soriano (Av. 16 de Septiembre #122): martes a sábado de 10:00 a 17:00 h. Exhibe ¿Por qué creímos que todo esto era amor? de Angelina Fernández y Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans, disponible del 31 de marzo al 12 de abril.
Recintos en Zapopan
- Museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) (Av. Central Guillermo González Camarena #750): martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Ofrece experiencias inmersivas sobre identidad, naturaleza y cultura del estado. Entrada general $150, menores, adultos mayores y personas con discapacidad $75. La experiencia Wérika cuesta $300 e incluye acceso.
- Tequila Lab: martes a domingo de 11:00 a 17:00 h. Recorrido sensorial sobre el legado cultural y económico del tequila, su Denominación de Origen y el paisaje agavero reconocido por la UNESCO.
Recintos en Tlaquepaque e interior del estado
- Museo Regional de la Cerámica (Independencia #237, San Pedro Tlaquepaque): martes a domingo de 11:00 a 17:00 h, con Altar de Dolores hasta el 19 de abril.
- Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería (Magdalena): martes a domingo de 10:00 a 15:00 h.
- Centro Interpretativo Guachimontones (Teuchitlán): martes a domingo de 9:00 a 17:00 h, con presentaciones de juego de pelota el jueves 2 y viernes 3 de abril a las 11:00 y 15:00 h.
Con esta oferta cultural, la Secretaría de Cultura de Jalisco reafirma su compromiso de acercar el patrimonio y la diversidad artística a la población, ofreciendo espacios de convivencia, reflexión y disfrute durante el periodo vacacional.