Invita Cultura Jalisco a disfrutar de muestras tradicionales y experiencias interactivas en sus museos

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La Secretaría de Cultura de Jalisco invita a la ciudadanía a recorrer los espacios de la red de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG) como una alternativa de esparcimiento y acercamiento al patrimonio cultural, tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior del estado.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la mayoría de los recintos permanecerán abiertos con horarios especiales, ofreciendo exposiciones temporales, muestras tradicionales y experiencias interactivas. Se prevén suspensiones temporales en algunos espacios del interior y cierres programados principalmente el viernes 3 de abril.

Recintos en Guadalajara

Ex Convento del Carmen (Av. Juárez #612): martes a sábado de 11:00 a 17:00 h, domingo de 11:00 a 14:00 h. Exhibe Para no olvidar de Espe Pons, Recuperar lo sagrado femenino de Noris Binet y Raíces y Alas , muestra colectiva con 35 artistas impulsada por la SISEMH.

de Espe Pons, de Noris Binet y , muestra colectiva con 35 artistas impulsada por la SISEMH. Museo Palacio de Gobierno (Av. Corona #31): martes a sábado de 10:00 a 17:00 h, domingo de 10:00 a 14:00 h.

Museo de las Artes Populares (San Felipe #211): mismo horario, con el tradicional Altar de Dolores del 26 de marzo al 12 de abril.

del 26 de marzo al 12 de abril. Galería Juan Soriano (Av. 16 de Septiembre #122): martes a sábado de 10:00 a 17:00 h. Exhibe ¿Por qué creímos que todo esto era amor? de Angelina Fernández y Transiciones: Una Mirada Profunda a la Identidad Trans, disponible del 31 de marzo al 12 de abril.

Recintos en Zapopan

Museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) (Av. Central Guillermo González Camarena #750): martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Ofrece experiencias inmersivas sobre identidad, naturaleza y cultura del estado. Entrada general $150, menores, adultos mayores y personas con discapacidad $75. La experiencia Wérika cuesta $300 e incluye acceso.

cuesta $300 e incluye acceso. Tequila Lab: martes a domingo de 11:00 a 17:00 h. Recorrido sensorial sobre el legado cultural y económico del tequila, su Denominación de Origen y el paisaje agavero reconocido por la UNESCO.

Recintos en Tlaquepaque e interior del estado

Museo Regional de la Cerámica (Independencia #237, San Pedro Tlaquepaque): martes a domingo de 11:00 a 17:00 h, con Altar de Dolores hasta el 19 de abril.

hasta el 19 de abril. Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería (Magdalena): martes a domingo de 10:00 a 15:00 h.

Centro Interpretativo Guachimontones (Teuchitlán): martes a domingo de 9:00 a 17:00 h, con presentaciones de juego de pelota el jueves 2 y viernes 3 de abril a las 11:00 y 15:00 h.

Con esta oferta cultural, la Secretaría de Cultura de Jalisco reafirma su compromiso de acercar el patrimonio y la diversidad artística a la población, ofreciendo espacios de convivencia, reflexión y disfrute durante el periodo vacacional.