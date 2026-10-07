Intervienen Parque Ibiza y banquetas de Jardines de la Cruz

Durante un recorrido del Martes Comunitario por la colonia Jardines de la Cruz, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una intervención integral en el Parque Ibiza, así como la rehabilitación de banquetas estratégicas de la zona, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y convivencia para las familias.

Anuncia Vero Delgadillo Intervención del Parque Ibiza en Residencial Jardines de la Cruz

“Estamos invirtiendo en sus banquetas, en banquetas estratégicas”, señaló la alcaldesa al explicar que los trabajos atenderán los puntos que presentan mayor deterioro.

En el Parque Ibiza se destinarán 1.8 millones de pesos para renovar las canchas y espacios comunitarios, además de mejorar el alumbrado público, la accesibilidad y el mobiliario deportivo. “Vamos a renovar las canchas, el espacio comunitario”, afirmó Delgadillo.

El proyecto contempla la reposición de andadores y banquetas, construcción de rampas y adecuaciones en cruces peatonales para facilitar el tránsito de personas con distintas necesidades de movilidad. También se rehabilitará la cancha multiusos, se reparará la malla ciclónica, se aplicará surface y se dará mantenimiento al mobiliario deportivo y al área lúdica.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad, se rehabilitará y fortalecerá el sistema de alumbrado del parque, además de realizar trabajos de poda y clareo del arbolado para mejorar la visibilidad. También se intervendrá el arbolado considerado crítico, particularmente en sitios donde el crecimiento de los árboles afecta la iluminación.

Anuncia Vero Delgadillo Intervención del Parque Ibiza en Residencial Jardines de la Cruz

A la par, se destinarán 500 mil pesos para la rehabilitación de banquetas y se realizará un operativo con Movilidad para retirar obstáculos e invasiones que dificultan el paso peatonal.

Durante la jornada también se acordó colocar códigos QR en espacios públicos para facilitar el seguimiento del patrullaje y la atención de reportes. Se sumarán labores de fumigación, acciones de seguridad y una jornada de corresponsabilidad con los vecinos para el cuidado de las áreas comunes.

El andador peatonal de la calle Islas Orcadas también será atendido con acciones de fortalecimiento del arbolado y un proyecto de seguridad vial para mejorar las condiciones de tránsito y movilidad.

En el recorrido, Delgadillo también habló sobre la situación del agua en la ciudad y la coordinación metropolitana. Explicó que el gobernador convocó a las y los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara para trabajar de manera conjunta en las decisiones relacionadas con la calidad del agua, al margen de diferencias partidistas.

La presidenta municipal destacó que la problemática requiere coordinación entre instituciones y atención conjunta por sus implicaciones para la población.

Anuncia Vero Delgadillo Intervención del Parque Ibiza en Residencial Jardines de la Cruz

Como parte de la jornada comunitaria, además, se impartieron capacitaciones a familias beneficiarias sobre el uso adecuado de filtros, pastillas potabilizadoras y sistemas de almacenamiento, con la finalidad de facilitar un manejo correcto del agua en los hogares.

Con las acciones anunciadas, el Gobierno de Guadalajara busca atender necesidades planteadas directamente por habitantes de Jardines de la Cruz, particularmente en materia de recuperación de espacios públicos, movilidad, seguridad y cuidado comunitario.