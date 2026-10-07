Manifestación hace suspender por tercer día consecutivo la L1 del Tren Ligero

SITEUR destinó camiones para mover a pasajeros afectados por la manifestación

El servicio de la Línea 1 del Tren Ligero fue bloqueado en la Estación España por manifestantes que por tercer día consecutivo provocan la suspensión de los recorridos y exigen solución a la distribución de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que se suspendió la circulación en la Línea 1 debido a la presencia de manifestantes en la zona de vías, a la altura de la estación España.

Aseguró que personal operativo permanece atento para restablecer la circulación habitual, cuando fuera posible.

También señaló que debido a la manifestación, el servicio especial de autobuses entre Periférico Sur y Santa Filomena modificó temporalmente su recorrido.

Dijo que los autobuses circulan por Periférico Sur, Avenida 8 de Julio, la Calle Fresno y la avenida Colón, para llegar a la estación Santa Filomena, para poder mantener el traslado de los usuarios “mientras se atiende la situación”.

Agregó que además se implementó un servicio provisional para facilitar los traslados de la Estación Santa Filomena a el Auditorio, en ambos sentidos.

“Para conectar con este servicio, también se cuenta con trenes entre España y Santa Filomena, que permiten a las personas usuarias continuar su recorrido hacia Auditorio. La circulación se realiza de manera gradual y escalonada, por lo que las frecuencias de paso pueden variar”, advirtió.

Este martes 6, el gobernador Pablo Lemus indicó que para paliar el problema del agua sucia que se recibe en las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se dejará de distribuir el líquido de la Presa de las Pintas, pero esta situación para que el volumen del agua baje de intensidad y habrá tandeos.