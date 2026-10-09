A la iniciativa que envió el gobierno estatal le falta un plan integral para resolver el problema del agua sucia

El diputado Tonatiuh Bravo afirma que le dicen "sí al acueducto, pero no al modelo de financiamiento".

La bancada de Hagamos en el Congreso local, integrada por tres diputados, va por una solución integral al problema de agua sucia en la ciudad y la iniciativa que envió el gobernador solo incluye la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, advirtió el coordinador parlamentario, Tonatiuh Bravo Padilla.

En la iniciativa que envió el gobernador Pablo Lemus al Congreso local, nada se habla de la reestructuración necesaria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ni tampoco de la estrategia para recuperar la cartera vencida ni la renovación de la red hidráulica.

“A mi me parece que en esto no hay una propuesta integral. Para decirlo en pocas palabras yo no veo aquí ninguna inversión para las plantas de tratamiento del agua. Yo no veo aquí que esté considerado inversión para la renovación de la red hidráulica, yo no veo que haya ninguna iniciativa -como ya se había comprometido el gobierno para reestructurar el SIAPA. No veo una sola linea que hable de la cartera vencida del SIAPA y de los recursos que ahí están empeñados. Yo por eso creo que se necesita una solución integral”, subrayó.

Bravo Padilla afirmó que tampoco les convence el modelo financiero que eligió el gobierno de Pablo Lemus para la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, dándole una concesión a una empresa por un lapso de 20 o de 25 años.

“Nosotros no estamos convencidos de que la vía de endeudamiento o de adquisición de compromisos hacia el futuro y mucho menos de la parte de que un servicio público tan vital como es el agua -que debe ser garantizado como derecho humano- tenga que estar en manos privados durante 20 o 25 años”, puntualizó.

En suma, los diputados de Hagamos dicen “sí al acueducto, pero no a la forma de financiamiento”.

Tonatiuh Bravo informó que harán un estudio a fondo sobre la iniciariva que les envió Pablo Lemus y a partir de ahí van a plantear alternativas que no impliquen adquirir compromisos financieros a 25 años ni ceder el control del agua a una empresa.