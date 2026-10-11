Denuncian desaparición forzada de al menos 29 personas durante protesta por agua limpia

Al menos 29 personas detenidas durante las manifestaciones para exigir agua limpia en Jalisco fueron reportadas como desaparecidas por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes denunciaron presuntas detenciones arbitrarias, agresiones físicas y falta de información oficial sobre su paradero.

Durante una concentración realizada a una cuadra de Casa Jalisco, familiares y compañeros de los manifestantes señalaron que no habían logrado establecer comunicación con varias de las personas arrestadas por elementos policiales durante la movilización.

Representantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advirtieron que, mientras las personas detenidas no aparezcan en el Registro Nacional de Detenciones y las autoridades no informen con claridad dónde se encuentran, la situación debe ser investigada bajo la posible comisión de desaparición forzada.

“Hay que nombrarlo y exigir a las autoridades su localización, así como exigir que garanticen su integridad física y psicoemocional, ya que muchas de las personas detenidas fueron golpeadas y nos compartieron algunos videos de las condiciones en las que estaban adentro de Casa Jalisco y no han recibido atención médica alguna”, señaló una representante de la organización.

Los familiares relataron que algunas personas fueron detenidas mientras participaban en los bloques de la manifestación y acusaron que los policías utilizaron la fuerza para someterlas. También denunciaron que varias de las personas arrestadas habrían sido golpeadas y que, tras serles retirados sus teléfonos celulares, perdieron toda comunicación con ellas.

De acuerdo con los testimonios, entre las personas detenidas habría mujeres y menores de edad. Los asistentes también señalaron que algunos manifestantes presentaban lesiones y que no habían recibido atención médica, por lo que solicitaron garantizar su integridad física y psicológica.

Ante la falta de información, un grupo de abogados comenzó a reunir los datos de las personas reportadas como detenidas o desaparecidas para tramitar un amparo que permita conocer su paradero y dar seguimiento a su situación jurídica. Además, se anunció que otro equipo legal acudiría a las instalaciones de Calle 14 para brindar representación a los familiares.

Las organizaciones y los asistentes exigieron al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como a la Fiscalía estatal y a las autoridades municipales, informar dónde se encuentran los manifestantes y esclarecer las circunstancias de las detenciones.

También hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para que intervenga de inmediato y verifique las condiciones en las que se encuentran las personas arrestadas.

Los nombres de las 29 personas detenidas son: