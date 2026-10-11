Detienen a 39 personas tras enfrentamiento en marcha por el agua en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco informó la detención de 39 personas, 21 hombres y 18 mujeres, tras los hechos violentos registrados durante las manifestaciones convocadas este domingo en Guadalajara para exigir una mejor calidad del agua en la Zona Metropolitana.

Detenciones (Cortesía)

De acuerdo con el reporte oficial, la jornada comenzó con una movilización pacífica en la que participaron alrededor de 10 mil ciudadanos, quienes se manifestaron durante varias horas para demandar mejoras en el abasto y la calidad del líquido.

Sin embargo, posteriormente llegó un grupo de aproximadamente 400 personas, la mayoría encapuchadas o con el rostro parcialmente cubierto, que, según el Gobierno estatal, protagonizó actos violentos y puso en riesgo la integridad de los asistentes, entre ellos familias, jóvenes, personas adultas mayores y menores de edad.

La administración estatal señaló que el grupo irrumpió en la protesta ciudadana y que, ante los enfrentamientos, la mayoría de los manifestantes optó por retirarse para salvaguardar su integridad.

Como resultado de los hechos, 28 policías resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Uno de los elementos presentó fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo tras ser lesionado con un tubo con filo, según la información difundida por el Gobierno de Jalisco.

Las 39 personas detenidas fueron trasladadas a la Fiscalía del Estado, instancia que deberá determinar su situación legal.

Durante las movilizaciones también participaron 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quienes acudieron para acompañar a la ciudadanía y vigilar el respeto al derecho humano a la libre manifestación. La comisión también brindó acompañamiento durante las detenciones y el traslado de las personas a la Fiscalía.

El Gobierno de Jalisco reiteró su respaldo a la libre expresión, la protesta y el diálogo con la ciudadanía, y lamentó que los hechos violentos afectaran una movilización convocada para exigir mejoras en el servicio de agua potable.