Pide diputada que se libere a personas detenidas en la marcha por el agua sucia

Policías antimotines resguardan Casa Jalisco, luego de que algunos manifestantes derribaron las vallas metálicas.

La diputada local Mariana Casillas, quien asistió a la manifestación realizada este domingo para exigir una solución a la crisis de agua sucia, exigió al gobernador Pablo Lemus y al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, que liberen a 22 personas detenidas durante la protesta frente a Casa Jalisco.

La legisladora lamentó el uso excesivo de la fuerza policial en contra de la manifestación ciudadana que partió de la glorieta de La Minerva a Casa Jalisco.

“Cuando los colectivos llegaron a Casa Jalisco o a sus inmediaciones empezó a haber un uso desmedido de la fuerza pública en contra de manifestantes, tirando agua, tirando gas, agua por cierto con químicos que causaba daño en la piel, intimidando y amedrentando y sobre todo, sustrayendo a personas de la vía pública en contra de su voluntad a muchos de los manifestantes a quienes metieron dentro de Casa Jalisco”, dijo.

La representante popular dijo que las personas detenidas deben quedar en libertad, pues acudieron a ejercer su derecho a la libre manifestación.

“Sabemos que en este momento hay más de 22 personas que están privadas de su libertad dentro de Casa Jalisco y el posicionamiento es el siguiente: Queremos que el gobernador Pablo Lemus, pero también el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, inmediatamente suelten a las personas que tienen en contra de su voluntad dentro de Casa Jalisco, pero que también detengan el uso de la fuerza pública como una herramienta de represión para las personas que se manifiestan de forma legítima afuera de Casa Jalisco”, advirtió.

Mariana Casillas precisó que la manifestación se conformó por personas inconformes tras semanas o meses de que reciben agua sucia en sus hogares, por lo que los reclamos son legítimos.