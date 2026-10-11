Protestas en Guadalajara por agua contaminada dejan 9 detenidos y decenas de heridos

Enfretamiento entre manifestantes y policía en las cercanías de Casa Jalisco (Francisco Guasco/EFE)

Una manifestación por el agua contaminada en Guadalajara, culminó este domingo con al menos nueve detenidos, cuatro con paradero desconocido y decenas de heridos, entre ellos representantes de la prensa.

Anteriormente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró en un video publicado en sus redes sociales que dió instrucciones para que la movilización se desarrolle de manera ordenada y segura.

Asimismo, reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse y aseguró que comprende la inconformidad por los problemas en el suministro de agua, ya que considera que se trata de un reclamo social que las autoridades están obligadas a atender.

Lemus destacó que se tomarían las medidas necesarias para que las personas y familias que decidan participar puedan hacerlo de manera tranquila, con respeto a sus derechos y a la libre expresión.

Desde marzo, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a coladera que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

La protesta, a la que asistieron al menos unas 10 mil personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines al llegar a Casa Jalisco, residencia de Lemus que fue protegida con vallas para disminuir el acceso a la calle.

Los manifestantes marcharon pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al encontrar la zona cercada quitaron las vallas y se dirigieron a Casa Jalisco, donde policías antimotines les recibieron con amenazas y violencia física.

El contingente no se movió e intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno y con chorros de agua.

En la gresca, que duró al menos dos horas, golpearon y detuvieron a nueve manifestantes y a un periodista del medio local ‘Para esto’, quienes fueron llevados al interior de Casa Jalisco, sin que hasta ahora se sepa su paradero o situación jurídica, según denunciaron los colectivos organizadores de la protesta.

Los activistas también señalaron que los agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, quienes no han sido localizados, al igual que dos mujeres, madre e hija, que estaban por participar en la marcha.