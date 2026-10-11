Reporta Jalisco 39 detenidos tras hechos violentos en manifestación por el agua en Guadalajara

. Roberto Alarcón, al centro, Coordinador General del Estado de Jalisco.

El Gobierno de Jalisco informó la detención de 39 personas, señaladas como generadoras de violencia, luego de los disturbios registrados durante una manifestación realizada este domingo en Guadalajara para exigir mejoras en la calidad y el abasto de agua en la Zona Metropolitana.

De acuerdo con las autoridades estatales, la jornada inició con una movilización pacífica que congregó a aproximadamente 10 mil ciudadanos, quienes se manifestaron de manera ordenada para demandar soluciones a los problemas relacionados con el suministro del líquido.

Sin embargo, posteriormente arribó un grupo de cerca de 400 personas, en su mayoría encapuchadas o con el rostro cubierto, que irrumpió en la protesta y protagonizó actos violentos que pusieron en riesgo a las y los asistentes, entre ellos familias, personas adultas mayores, jóvenes e infantes.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de 28 policías lesionados. Dos elementos permanecen en estado grave: uno sufrió fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo tras ser herido con un tubo con filo.

Las autoridades reportaron la detención de 39 personas, 21 hombres y 18 mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su situación jurídica.Las Durante las movilizaciones, 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañaron las manifestaciones y supervisaron los procesos de detención y traslado de las personas involucradas.

El Gobierno de Jalisco reiteró su respeto a la libre manifestación y a la libertad de expresión, al tiempo que lamentó que los actos violentos alteraran una protesta ciudadana que se desarrollaba de manera pacífica.