Adelantan reapertura del aeropuerto de Puerto Vallarta

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El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se adelantará respecto a lo previsto, tras una reunión de coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

De acuerdo con el organismo, la mejorí­a en las condiciones meteorológicas permitió avanzar en el restablecimiento gradual de las operaciones aéreas, manteniendo como prioridad la seguridad de pasajeros, colaboradores y usuarios de la terminal.

Como parte de esta reapertura escalonada, desde las 14:30 horas de este lunes 12 de octubre el aeropuerto quedó habilitado únicamente para operaciones de aeronaves oficiales.

La apertura total para todas las operaciones, incluidos los vuelos comerciales, se realizará a partir de las 00:01 horas del martes 13 de octubre de 2026, horario local.

El GAP recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado y horario de sus vuelos, ya que la reanudación de los itinerarios dependerá de la programación de cada compañí­a.

Inicialmente, el grupo aeroportuario había previsto que el cierre de la terminal se prolongara hasta las 08:00 horas del martes debido al lento desplazamiento del huracán Simón; sin embargo, las condiciones favorables permitieron adelantar la reanudaciÃ³n de actividades. El organismo reiterÃ³ su compromiso de mantener una operaciÃ³n aeroportuaria segura y eficiente.