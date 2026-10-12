Adelantan reapertura del aeropuerto de Puerto Vallarta

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El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se adelantará respecto a lo previsto, tras una reunión de coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).
De acuerdo con el organismo, la mejoría en las condiciones meteorológicas permitió avanzar en el restablecimiento gradual de las operaciones aéreas, manteniendo como prioridad la seguridad de pasajeros, colaboradores y usuarios de la terminal.
Como parte de esta reapertura escalonada, desde las 14:30 horas de este lunes 12 de octubre el aeropuerto quedó habilitado únicamente para operaciones de aeronaves oficiales.
La apertura total para todas las operaciones, incluidos los vuelos comerciales, se realizará a partir de las 00:01 horas del martes 13 de octubre de 2026, horario local.
El GAP recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado y horario de sus vuelos, ya que la reanudación de los itinerarios dependerá de la programación de cada compañía.
Inicialmente, el grupo aeroportuario había previsto que el cierre de la terminal se prolongara hasta las 08:00 horas del martes debido al lento desplazamiento del huracán Simón; sin embargo, las condiciones favorables permitieron adelantar la reanudaciÃ³n de actividades. El organismo reiterÃ³ su compromiso de mantener una operaciÃ³n aeroportuaria segura y eficiente.