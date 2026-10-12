Critican en redes sociales la participación de bomberos en la dispersión de manifestantes con agua

Un bombero lanza agua a manifestantes en la esquina de Casa Jalisco, en el cruce de Manuel Acuña y calle Ontario.

La imagen de integrantes del cuerpo de bomberos lanzando chorros de agua con las mangueras que se usan para apagar incendios, fue otra de las acciones que han generado indignación de ciudadanos en redes sociales y de algunos integrantes de la corporación entrevistados en forma anónima.

En redes sociales, varios usuarios han compartido una imagen en la que se observa a un bombero uniformado lanzando agua a los manifestantes y detrás se observan policías antimotines de la Policía Estatal. “¿Por qué haces eso bombero? No más represión contra el pueblo y las familias”, se lee en el mensaje.

Varios bomberos de Guadalajara consultados en forma anónima, señalaron que ellos no están de acuerdo en que el gobierno estatal haya solicitado el apoyo de la Coordinación de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara y de Zapopan, para apoyar a la dispersión de manifestantes en Casa Jalisco, con chorros de agua.

El Gobierno de Guadalajara aseguró por medio del área de Comunicación Social que sus elementos sí estuvieron en el lugar, pero no participaron en la dispersión de manifestantes. Esto es, ellos no lanzaron chorros de agua con las mangueras.

Los elementos a quienes se les preguntó, señalaron que, en el caso de Guadalajara, la comandante de Bomberos, Jenny de la Torre Ruelas, fue llamada desde Casa Jalisco para reforzar el operativo. Los bomberos dijeron que no estuvieron de acuerdo en participar, sin embargo, fueron obligados a ello.

Hay un video donde Jenny de la Torre sale de Casa Jalisco, con rumbo a la avenida Rubén Darío, junto con dos de sus colaboradores. Y hay otro video donde una manifestante interroga al director de Operaciones de la Coordinación de Bomberos de Guadalajara, Sergio Herrera Robledo, quien porta una chamarra en color rojo y no le responde a ninguna de las preguntas.

Además, hay fotos de una pipa de Bomberos de Guadalajara apostada en la zona.

El director de Protección Civil y Bomberos del Estado, Sergio Ramírez López, no participó en la reunión previa a la manifestación, porque estaba en Puerto Vallarta y en la costa de Jalisco, atendiendo el operativo preventivo del paso del huracán Simón, señalaron las fuentes consultadas.

Los bomberos dijeron que las autoridades municipales y estatales deben dar una explicación de por qué se involucró a los bomberos en la dispersión de manifestantes, en Casa Jalisco.

Relataron que en la manifestación y en los actos de represión registrados en 2004, en la Cumbre Altermundista en Guadalajara, sí se usó el agua para contener a los manifestantes. Sin embargo, en aquella ocasión quienes lanzaron los chorros de agua, no fueron los bomberos, sino policías estatales.

Desde entonces, no se había usado esa forma de enfrentar a los manifestantes en Jalisco, señalaron.

La Ley de Protección Civil del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establecen que los integrantes de Protección Civil estatal realizan acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales.