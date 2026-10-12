Lemus se pronuncia sobre los enfrentamientos en Casa Jalisco tras protesta por el agua

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que los enfrentamientos registrados durante la manifestación para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejaron 39 personas detenidas y 28 elementos policiales lesionados, dos de ellos de gravedad. Además, señaló que 12 de las personas detenidas ya fueron liberadas y que la Fiscalía del Estado revisará cada caso.

En un mensaje difundido este lunes, el mandatario distinguió entre la movilización ciudadana que partió de La Minerva y la concentración que se realizó directamente en Casa Jalisco. Aseguró que durante más de dos horas ambas se desarrollaron de manera pacífica, con la participación de cerca de 10 mil personas, hasta la llegada de un grupo de aproximadamente 400 personas que, según su versión, comenzó las agresiones contra los elementos de seguridad.

Lemus afirmó que los presuntos agresores portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y que atacaron a mujeres policías asignadas a la protección de los manifestantes y de una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco.

De acuerdo con el gobernador, los enfrentamientos se prolongaron durante alrededor de tres horas y pusieron en riesgo a familias, niñas, niños y personas adultas mayores. También señaló que la destrucción de una barda perimetral de piedra provocó que los fragmentos fueran utilizados como proyectiles contra los uniformados.

Entre los policías lesionados, detalló, uno sufrió una fractura de cráneo y otro perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo. El mandatario también reconoció que durante este tipo de confrontaciones pueden quedar atrapadas personas ajenas a los hechos, incluidas familias y periodistas que acudieron a documentar la protesta.

Investigan detenciones y actuación policial

Tras los hechos, Lemus indicó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones, caso por caso. Hasta el momento de su mensaje, 12 personas habían sido liberadas, mientras que la dependencia informaría durante el día sobre nuevas liberaciones.

Asimismo, ordenó revisar los videos disponibles para investigar la actuación de los elementos de seguridad y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

El gobernador sostuvo que el derecho a manifestarse pacíficamente será garantizado, pero afirmó que tanto las agresiones como los posibles abusos de autoridad deben investigarse sin excepciones.

Añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que acompañó la movilización desde su inicio, abrió una investigación de oficio. Aseguró que su administración colaborará con la información que solicite el organismo y atenderá sus recomendaciones.

Lemus también informó que durante la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional de este lunes comunicó lo sucedido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Además, expresó su solidaridad con los policías lesionados y sus familias.

Lemus promete resolver el problema del agua

Al referirse a las demandas que originaron la movilización, el mandatario reiteró su compromiso de atender el problema de la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aseguró que la decisión de cerrar el abasto proveniente de la presa de El Salto está dando resultados y mejorando la calidad del líquido que llega a los hogares. También mencionó los trabajos de sectorización y ampliación de la planta potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle.

Asimismo, indicó que su administración está a la espera de que el Congreso de Jalisco apruebe una iniciativa para garantizar el abasto de agua a Guadalajara, proyecto que, según afirmó, ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, reiteró que el agua no se privatizará, el servicio no será entregado a ninguna empresa y no aumentarán las tarifas que paga la población.

El gobernador concluyó que la violencia no debe repetirse y sostuvo que el diálogo es la vía para atender las inconformidades ciudadanas, mientras su administración trabaja para resolver las demandas relacionadas con el suministro de agua limpia.