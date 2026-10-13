Diputados de Morena y aliados se oponen a la “privatización” del acueducto de Chapala

. Nueve diputados de Morena, PT, Futuro y Hagamos presentaron un pronunciamiento conjunto.

Diputados locales del bloque opositor integrado por Morena, Hagamos, Futuro y PT, expresaron su rechazo a la privatización del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

La obra del acueducto costaría 11 mil 922 millones de pesos, según la iniciativa que envió al Congreso el gobernador Pablo Lemus, pero pagarlo a 25 años a una empresa privada acabaría costando 48 mil millones de pesos. Por ello, no están de acuerdo en endeudar a Jalisco a tal grado, afirmó el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.

“Nosotros, las y los diputados de los grupos parlamentarios que están aquí presentes externamos que nosotros no estamos de acuerdo en que se privatice. No estamos de acuerdo en que se entregue la obra a un privado y que durante 20 o 25 años el acueducto sea propiedad de la empresa y esta empresa esté a cargo de la operación. Nosotros no estamos de acuerdo en que esta sea la manera de financiarlo”, dijo.

Tonatiuh Bravo le preguntó al gobernador Pablo Lemus que aclare cuánto cuesta en realidad el acueducto, ya que en 2025 habló de 6 mil 500 millones de pesos y ahora señala que son 11 mil 922 millones de pesos.

Los opositores dijeron que con los más de 2 mil 500 millones de pesos que el gobierno de Jalisco pagaría a la empresa, la Administración estatal podría construir el acueducto con recursos propios en tres años, sin endeudarse.

De parte de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa también señaló que no avalan que el estado contrate deuda por un monto tan alto y pidió que el gasto que tiene el gobierno de Jalisco para obras se redireccione a la construcción del acueducto y así no sería necesario buscar a un particular para financiar ese proyecto.

“También estamos de acuerdo con el redireccionamiento presupuestal que se puede hacer del gasto de Jalisco para dejar de atender áreas que no sean sustanciales o prioritarias y canalizarlas hacia alguna necesidad relevante como es el abasto y calidad del agua y nos parece que, si ya en última instancia se requiere una opción diferente, la única con la que no estamos de acuerdo –por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia- en una modalidad que implique privatización de la infraestructura de abasto de agua a la metrópoli”, precisó.

La coordinadora parlamentaria de Futuro, Tonantzin Cárdenas, afirmó que se solicitará al gabinete de seguridad estatal que se rinda un informe al Congreso, por la violación de derechos humanos ocurridos en la manifestación del domingo en Casa Jalisco.