Guadalajara arranca brigadas para dar mantenimiento a ciclovías

El Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha las Brigadas Ciclolimpia, una estrategia de mantenimiento básico que busca recuperar la visibilidad de las ciclovías y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Saúl González, director de Movilidad de Guadalajara, informó que las brigadas realizarán intervenciones una vez a la semana en los tramos que presenten mayores necesidades, mediante labores de limpieza, retiro de obstáculos, renovación de señalamientos y recolocación de elementos de separación entre ciclistas y vehículos.

“Acabamos de iniciar una estrategia de intervención en las ciclovías de la Ciudad de Guadalajara, en nuestro municipio, que se llama Brigadas Ciclolimpia, en las que estaremos interviniendo una vez a la semana tramos de ciclovías que requieren barridos, requieren balizamiento, señalética y alguna recolocación de algunos de los segregadores”, explicó.

El funcionario detalló que los trabajos estarán a cargo del personal de la Dirección de Movilidad y se realizarán con recursos propios de la dependencia. Precisó que no se trata de obras mayores, sino de acciones puntuales para recuperar las condiciones de seguridad de la infraestructura existente.

“Son trabajos de mantenimiento básico, pero que con esos pequeños detalles le estamos dando o recobrando el nivel de seguridad de las ciclovías”, señaló.

Como parte del arranque del programa, las brigadas intervinieron la ciclovía de avenida Agustín Yáñez, en el tramo comprendido entre Héroes Ferrocarrileros y la Calzada Independencia, en ambos sentidos.

Los trabajos incluyeron barrido, retiro de objetos que obstruían el paso, repintado de segregadores, limpieza y colocación de reflejantes en bolardos abatibles, así como la renovación de las cuadrículas verdes que identifican los espacios destinados a los ciclistas.

González destacó que recuperar la visibilidad de los elementos que delimitan las ciclovías es una de las prioridades de estas acciones, debido a que permiten distinguir con mayor claridad las áreas destinadas a la circulación de bicicletas.

“Hay algunos segregadores con el hecho de volverles a colocar la pintura amarilla, los vuelve visibles y de nuevo les genera la capacidad de darle seguridad a quien utiliza esas áreas”, puntualizó.

El director de Movilidad recordó que Guadalajara cuenta con más de 135 kilómetros de ciclovías y calles con prioridad para bicicletas. Parte de esta infraestructura recibe atención compartida con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM).

Además de las Brigadas Ciclolimpia, el municipio desarrolla intervenciones de mayor alcance a través de la Dirección de Obras Públicas, principalmente en la zona Oriente de Guadalajara. Estos trabajos contemplan renovación, balizamiento y recolocación de segregadores, mientras que la instancia metropolitana también cuenta con su propio programa de mantenimiento.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca conservar la infraestructura ciclista existente y mejorar las condiciones para los desplazamientos cotidianos en bicicleta, mediante trabajos periódicos de mantenimiento y atención a los tramos que más lo necesitan.