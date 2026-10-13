Liberan a detenidos tras manifestación; Lemus reconoce excesos policiales y ordena investigar

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que durante el operativo policial realizado el pasado domingo frente a Casa Jalisco se cometieron excesos y graves errores, por lo que ordenó iniciar una investigación interna para determinar responsabilidades. Además, informó que todas las personas detenidas durante la manifestación ya recuperaron su libertad.

Tras revisar decenas de videos de los hechos, el mandatario admitió que el operativo presentó deficiencias y que, en su momento más crítico, se salió de control. Señaló que nunca debió utilizarse agua ni gas contra los manifestantes, ni exponerse a situaciones de violencia a menores de edad y personas adultas mayores.

“Antes que Gobernador soy humano, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó Lemus, quien aseguró que le corresponde asumir la responsabilidad por lo sucedido y tomar medidas para evitar que se repitan hechos similares.

“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, afirmó.

El mandatario también reconoció que, aunque algunos manifestantes actuaron con violencia, elementos de la Policía Estatal incurrieron en excesos durante la intervención.

“Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, declaró.

Ante estos hechos, solicitó que la investigación interna cuente con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con el objetivo de dar seguimiento a las indagatorias y establecer las sanciones correspondientes de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada elemento involucrado.

Asimismo, señaló que deberá garantizarse la reparación del daño a las personas afectadas y establecer medidas para impedir que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

La manifestación se realizó frente a Casa Jalisco en el contexto de las inconformidades ciudadanas relacionadas con el agua y el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Al respecto, Lemus reiteró que el servicio de agua potable no será privatizado, que no se contratará deuda para el proyecto, que las tarifas no aumentarán y que el suministro tampoco será entregado a una empresa israelí.

“Tienen mi palabra”, concluyó el gobernador.