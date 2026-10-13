Se realizará una rotación de agua limpia en siete zonas del AMG

El Gobierno de Jalisco implementará a partir del jueves 15 de octubre un programa de rotación del Servicio de Agua Limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con el que algunas colonias registrarán bajas presiones en el suministro durante días específicos. La medida se mantendrá hasta marzo de 2027 y busca atender los problemas de calidad del agua en el sistema de abastecimiento.

Rueda de Prensa para dar a conocer el Plan de Rotación de servicio de agua (ALICIA REYES )

Durante una rueda de prensa, autoridades estatales y del sector hídrico explicaron que las colonias contempladas se distribuirán en siete zonas, cuyos calendarios podrán consultarse en el sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx.

La plataforma permite buscar cada colonia, identificar la zona correspondiente y conocer los días en que se prevén bajas presiones para que la población tome precauciones.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), señaló que la estrategia implica tomar decisiones difíciles, pero necesarias para priorizar la calidad del agua y avanzar en la renovación de un sistema hidráulico que opera permanentemente y presenta problemas estructurales.

El esquema abarcará aproximadamente 42 por ciento de las colonias que forman parte del SIAPA, específicamente aquellas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Las zonas que reciben agua de otras instalaciones, como las plantas de Las Huertas y San Gaspar, así como de pozos o manantiales, no están contempladas en esta rotación.

Rueda de Prensa para dar a conocer el Plan de Rotación de servicio de agua (ALICIA REYES )

Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua, explicó que una de las medidas centrales fue dejar de utilizar el sistema antiguo relacionado con la presa de Las Pintas, mientras se atienden las descargas irregulares que comprometen la calidad del recurso. El Gobierno estatal también trabaja con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para reforzar las inspecciones y buscar fuentes adicionales de abastecimiento.

Entre las acciones complementarias están la construcción de un acueducto de desvío en La Calera, para evitar que el agua proveniente del sistema antiguo llegue a Las Pintas, y la incorporación de un nuevo tren de potabilización en la planta de Miravalle. A mediano y largo plazo, el proyecto del Acueducto Sustituto busca fortalecer la infraestructura hidráulica metropolitana.

Por su parte, Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se invierten cerca de 60 millones de pesos en la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio Tlayacapan, con la que se prevé aumentar su capacidad de 32 a 65 litros por segundo. También se rehabilitan colectores para reducir el riesgo de que aguas residuales lleguen al canal de Las Pintas.

Las autoridades solicitaron a la población consultar los calendarios oficiales, tomar previsiones para los días de baja presión y evitar el desperdicio de agua durante la aplicación del programa.

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https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx/