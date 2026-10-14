Califica Laura Haro de mediocre el actuar de la CEDHJ ante represión policial por agua limpia

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de mantenerse ausente ante las denuncias ciudadanas y de no responder a las exigencias de protección de las víctimas, particularmente frente a los hechos ocurridos durante la manifestación por agua limpia del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara.

La dirigente priista cuestionó el desempeño de la actual titular del organismo y consideró que no ha estado a la altura de sus responsabilidades, por lo que sostuvo que el próximo relevo en la institución debe recaer en una persona con experiencia, trayectoria y reconocimiento social.

“Nosotros hemos presentado 100 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no lo vamos a dejar. La realidad es que qué bueno que ya habrá un cambio en la comisión y tiene que llegar alguien que tenga conocimiento, trayectoria, experiencia, reconocimiento social”, declaró.

Haro Ramírez señaló que la CEDHJ debe garantizar la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas, por lo que consideró necesario un cambio de fondo en la visión y el funcionamiento del organismo.

Las críticas se producen luego de los señalamientos por el uso excesivo de la fuerza pública durante la protesta frente a Casa Jalisco, donde manifestantes exigieron respuestas a la problemática de la calidad del agua y denunciaron presuntos abusos por parte de elementos de seguridad.

También cuestiona a la CNDH

La dirigente priista extendió sus críticas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al reprochar a su titular su actuación y acusar al organismo de asumir una postura partidista.

“Imagínense que ahora las comisiones de derechos humanos, las autoridades, se sientan víctimas”, expresó, al cuestionar la difusión de mensajes que, según afirmó, están dirigidos contra el PRI.

Finalmente, Haro Ramírez sostuvo que la renovación de la CEDHJ debe representar una transformación en la manera de defender los derechos de las personas y atender las denuncias por presuntos abusos de autoridad.

A su juicio, la institución requiere una nueva conducción que responda a las necesidades de la ciudadanía y garantice acompañamiento efectivo a quienes denuncian violaciones a sus derechos humanos.