Capturan en Guadalajara, a “El Cromo”, líder del CJNG que operaba en Oaxaca

El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, anunció la detención de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien operaba en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

El funcionario federal informó que como resultado de trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue detenido en Guadalajara, Jalisco, Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculada con el CJNG y relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Iván "N", alias "El Cromo"

Indicó que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, “referida en los registros de inteligencia”.

Agregó que la organización de “Los Cromos” está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas 4 años de edad, ocurrido en Juchitán, y que “se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura”.

Explicó que con esta detención se da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, detener a Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y a otro integrante de esta estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Iván "N", alias "El Cromo"

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

Detalló que el operativo para la captura de “El Cromo” fue encabezado por la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

Externó su agradecimiento a los gobernadores de dichas entidades federativas, Salomón Jara Cruz y Pablo Lemus Navarro por su apoyo a las autoridades federales.

Enfatizó que por instrucciones de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, “mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.