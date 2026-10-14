Refuerza Tlaquepaque abasto de agua con 32 pipas ante tandeos del SIAPA

Ante el incremento de reportes por falta de agua y los tandeos implementados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque reforzó su operativo de abastecimiento con un total de 32 pipas y la instalación de 60 cisternas para atender a las colonias más afectadas.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que las unidades estarán disponibles con horarios ampliados, de las 7:00 a las 22:00 horas, horas a través de TlaqueChat, en el número de WhatsApp 332804 8171, durante los siete días de la semana, con ajustes de operación para garantizar el mantenimiento de los vehículos.

La alcaldesa explicó que el municipio ya brindaba apoyo a la población mediante pipas y cisternas, debido tanto a la falta de suministro como a los reportes de agua contaminada. Con el nuevo esquema, se incrementó la capacidad de respuesta ante los cortes y la reducción del volumen de agua que llega a las viviendas.

“Llegaremos a un estado de fuerza de 32 pipas. Arrancamos la administración con dos pipas, imagínense ustedes”, señaló.

El operativo contempla también la participación de personal de distintas dependencias municipales, así como unidades de Protección Civil, Bomberos y Parques y Jardines habilitadas para colaborar en la distribución del líquido.

Pérez Segura indicó que las cisternas se instalarán en las zonas con mayores dificultades de abastecimiento, mientras que las pipas realizarán recorridos para llevar agua a los domicilios y llenar los depósitos disponibles de las familias.

Entre las áreas que históricamente presentan problemas de suministro mencionó las zonas altas del municipio, Miravalle, El Tapatío y la zona Centro.

Reclaman descuentos por agua contaminada

Además de la crisis de abastecimiento, Pérez Segura insistió en que deben ampliarse los descuentos en el servicio para las colonias afectadas por la mala calidad del agua.

Explicó que aproximadamente el 85 por ciento del territorio de Tlaquepaque abastecido por el SIAPA recibe agua proveniente de la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), por lo que solicitó que los beneficios se apliquen a todas las colonias que reciben el suministro de esa fuente.

La alcaldesa consideró que, si ya se reconocieron afectaciones relacionadas con el agua proveniente de la planta, no debería condicionarse el acceso a los descuentos a nuevas revisiones por colonia.